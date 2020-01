El Barça descarta fitxar cap davanter centre aquest mercat d'hivern

El Barça ha decidit no fitxar cap davanter centre aquest mercat d'hivern. El club no ha pogut trobar al mercat cap jugador de garanties que rellevi Luis Suárez i les poques opcions que hi havia sobre la taula eren massa cares. Així, el dia abans que es tanqui el mercat, l'entitat que presideix Josep Maria Bartomeu ha acordat plantar-se i no incorporar ningú.

Tot i que hi ha hagut diversos noms sobre la taula, un dels que ha estat més a prop és el valencianista Rodrigo Moreno. Però el propietari del club xe, Peter Lim, s'ha enrocat demanant 60 milions pel jugador. Un preu que el Barça no podia abonar aquest mercat d'hivern.

Així doncs, el Barça es queda sense cap jugador que ocupi la plaça del lesionat Luis Suárez, que no tornarà a jugar fins al maig. A més, tampoc podrà comptar amb Carles Pérez. El jugador del planter tancava aquest mateix dijous la seva sortida al Roma: una cessió fins a final de temporada, a canvi d'1 milió d'euros, i una opció de compra obligatòria –condicionada a unes variables de fàcil compliment– per 11 milions i 3,5 de variables.

El fitxatge d'un davanter centre, doncs, s'aparca fins a l'estiu. I els dos noms de futur que hi ha sobre la taula són els de Harry Kane (Tottenham) i Lautaro Martínez (Inter). En qualsevol dels dos casos, el fitxatge superaria els 100 milions d'euros.