El Barça expulsarà 33 socis en el marc de la lluita contra la falsificació d'entrades

El portaveu del FC Barcelona, Josep Vives, ha presentat aquest dimecres l'estratègia del club per lluitar contra el frau i la revenda. "La voluntat del club és acabar amb les xarxes organitzades d'una manera contundent", ha dit quan ha començat el seu discurs. Vives ha recordat la intervenció del club el passat mes de maig, en què es van intervenir títols falsificats que implicaven un total de 2.822 socis titulars d'un abonament al Camp Nou. D'aquests, la Comissió de Disciplina del club ha determinat l'expulsió de 33 que perdran els seus abonaments. Més d'un centenar de persones van participar per dur a terme aquesta intervenció contra el frau. Les entrades falsificades tenien un codi QR que corresponia a abonaments i no pas a entrades, procediment que va servir al club per detectar les entrades falsificades. Vives ha explicat que el club interposarà una querella criminal contra els presumptes responsables d'aquestes xarxes organitzades per al frau i la revenda. Vives no ha donat detalls de quines seran les xarxes organitzades contra les quals es querellaran.

El club va decidir la suspensió cautelar dels 2.822 abonaments intervinguts i va procedir a obrir expedients mitjançant la Comissió de Disciplina del Barça, integrada per cinc juristes. El club va obrir un període de 15 dies per permetre al·legacions cas per cas. Vives ha recordat que en el procés d'al·legacions s'ha escoltat "tots els socis" i que va ser un procediment "garantista i transparent". El portaveu també ha recordat la col·laboració del club amb la fiscalia del TSJC i la policia judicial, després d'haver sigut notificat de l'inici de diligències d'investigació.

Respecte a les sancions als socis, que la Comissió de Disciplina ha determinat que han fet un ús fraudulent dels seus abonaments, Vives ha explicat que, en el marc dels estatuts del club, les sancions que ja ha aplicat el club són de quatre tipus: 6 mesos de suspensió als socis que han col·laborat a l'hora de donar informació, 10 mesos de suspensió als que han rescabalat el perjudici causat (el que el club ha deixat d'ingressar pel seient lliure), 14 mesos per als que han reconegut la infracció però no han col·laborat i no han rescabalat, 18 mesos de suspensió per a aquells socis que no han presentat al·legacions, expulsió permanent i definitiva per a aquells socis que hagin sigut reincidents. En total, 33 socis han sigut expulsats, 1.673 sancionats en 18 mesos, 481 en 14 mesos, 511 en 10 mesos i 124 en 6 mesos.

Els socis que vulguin oposar-se a aquestes sancions tenen, des d'aquest dijous, que s'han notificat les sancions, 40 dies naturals davant la disciplina judicial corresponent. El portaveu del club també ha explicat que els 33 abonaments dels socis expulsats passaran a atorgar-se a la llista d'espera de socis que han sol·licitat un abonament. Respecte als abonaments suspesos, el club comercialitzarà aquests seients. També ha volgut recordar que hi ha socis que desconeixien la situació i que "s'han sentit enganyats", però que "la responsabilitat els pertoca per haver deixat els seus carnets".

La polèmica amb el femení, qüestió de "logística"

Entre altres aspectes, Vives ha valorat el fitxatge de Malcom com un "encert" i ha afirmat que el club "no s'ha de preocupar de res" per com s'ha dut a terme. Respecte al fet que l'equip femení viatgés a la gira als Estats Units amb classe turista mentre que en el mateix avió el primer equip masculí viatjava en primera classe, ha dit que la decisió d'incorporar l'equip femení a la gira va ser posterior i que "per logística" ho han hagut de fer així. També ha recordat que en el pròxim vol (intern als Estats Units) que agafaran els dos equips junts, viatjaran tots dos en 'business class'. Vives ha volgut posar en relleu "la gran aposta del club pel futbol femení" i el fet de ser pioners a l'hora de portar els dos equips plegats de gira.