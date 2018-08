El Barça fitxa el lateral senegalès Moussa Wague

El Barça ha anunciat el fitxatge de Moussa Wague, un lateral dret senegalès procedent del KAS Eupen belga. El jugador, de 19 anys, tindrà fitxa del B i alternarà entrenaments i partits amb el primer equip.

Wague ha passat la revisió mèdica aquest divendres i s'entrenarà per primera vegada amb els seus companys aquest dissabte al matí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Només quedarà pendent la signatura del contracte, que es farà els propers dies, segurament quan la directiva torni de la gira pels Estats Units. Serà llavors, també, quan el club informarà de les xifres del traspàs, de la durada del contracte i de la clàusula de rescissió, informacions que per ara no ha volgut desvelar.

Internacional amb el Senegal

El futbolista es va formar a l'Acadèmia Aspire abans d'anar a jugar a Bèlgica. Les dues últimes temporades ha disputat 23 partits a la màxima divisió belga, 3 a la Copa i 17 a l'Europa League.

També és internacional amb el Senegal, i va participar en el Mundial de Rússia, on va jugar tres partits –dos de titular– i va marcar un gol contra el Japó. Una diana que, com ressalta el Barça, el va convertir en l'africà més jove que marca en una cita mundialista (19 anys, 8 mesos i 20 dies).