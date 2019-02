Un Barça sense màgia però que torna al camí de la victòria (1-0)

L’entrenador del l’Olympique de Lió, Bruno Genesio, present ahir a la llotja del Camp Nou, segur que va prendre nota dels 40 primers minuts del Valladolid a Barcelona, en què el conjunt val·lisoletà va saber anul·lar un Barça a qui li va costar activar la producció ofensiva, malgrat plantar-se al partit després d’una setmana neta d’enfrontaments. La resistència visitant va caure després d’una esplèndida excursió de Piqué que va acabar amb Messi obrint la llauna des dels onze metres. Els blaugranes van tornar al camí de la victòria (1-0) després de tres empats seguits, però els d’Ernesto Valverde necessitaran mostrar una millor cara des del principi i més encerts als metres finals si no volen ensurts a Lió.

El tècnic blaugrana, l'endemà de firmar la renovació, va sorprendre amb l’onze. Si fa tot just un parell de mesos, abans del fitxatge sorpresa de Boateng, ens haguessin dit que un dia al Camp Nou veuríem el ghanès i Arturo Vidal compartint titularitat al Barça, pocs s’ho haurien cregut. Dos futbolistes allunyats de l’ecosistema blaugrana, però que ahir van jugar d’inici. Boateng va donar descans a Luis Suárez i Vidal va actuar d’interior, rellevant Rakitic. El tècnic va equilibrar la seva aposta alineant una columna vertebral formada per Piqué, Busquets i Messi, mentre que Aleñá va ocupar el lloc del lesionat Arthur i Dembélé va tornar a jugar d’inici després de la seva última lesió, deixant Coutinho a la banqueta.

Amb aquesta sacsejada en l’onze, clarament pensant en el partit de Lió, Boateng, Messi i Dembélé es van alternar les tres posicions d’atac, tot i que el punt de partida consistia a deixar la dreta a l’argentí, l’esquerra al francès i la punta d’atac al ghanès. Boateng va tenir la primera ocasió blaugrana, però el seu xut creuat va anar a parar a les mans de l’exblaugrana Jordi Masip, que gaudeix de minuts a Primera defensant la porteria del Valladolid de Sergio González i Ronaldo Názario.

El retorn a l’onze de Dembélé va animar una estona el Barça, que s’enfrontava al Valladolid després de tres empats consecutius (dos a la Lliga i un a la Copa). El francès ben aviat va començar a fer les seves arrencades habituals i va rondar el gol quan Messi li va cedir una gran passada deixant-lo a pocs metres de la porteria, però Dembélé va topar amb un providencial Antoñito en defensa que va tapar el xut a temps.

Les oportunitats de Boateng i Dembélé van acabar sent un miratge, perquè els de Valverde no acabaven d’intimidar un Valladolid molt ben plantat i conscienciat que la solidaritat defensiva és innegociable en un conjunt acabat de tornar a Primera. Sergi Guardiola –un davanter que el 2015 va fitxar pel filial del Barça i va ser acomiadat el mateix dia que va firmar el seu contracte quan es va saber que, anys enrere, havia fet piulades al seu perfil de Twitter insultant Catalunya– va ser un dels primers jugadors visitants intentant inquietar una porteria sempre vigilada per Ter Stegen.

Els minuts passaven i el Barça continuava sense trobar cap escletxa, amb Boateng erràtic i Dembélé intermitent. Un guió que, malgrat el canvi d’escenari, recordava el partit de la primera volta en què els blaugranes també van tardar en trencar el mur val·lisoletà. A Messi no li agradava el que veia i va començar a abandonar la banda per anar més cap al mig. A les botes de l’argentí naixien jugades que Boateng no sempre sabia llegir i el Valladolid es va saber beneficiar de la falta d’encert del ghanès i del fet que Dembélé pequés excessivament de velocitat en algunes accions.

L’excursió de Piqué té premi

El partit va entrar en una fase d’imprecisions a banda i banda, el mig del camp es va esquerdar fins a deixar d’existir i els últims minuts del primer temps van acabar amb un intercanvi de cops en què el Barça, amb molt més potencial, va obrir la llauna. En una jugada de contraatac (precedida, precisament, d’un contraatac del Valladolid), Ter Stegen va buscar Piqué, el central català va dirigir la conducció veloç cap al camp rival i va acabar trepitjant l’àrea on va ser objecte de penal per una agafada de Míchel. Messi va agafar la pilota i la va ajustar al pal esquerre fent que el Barça marxés al descans manant al marcador després d’un primer temps ben espès dels de Valverde.

A la represa el partit va començar amb una pèrdua d’Arturo Vidal i una jugada d’atac tot seguit del Valladolid que va voler fer un pas endavant. Poc va tardar a contestar el Barça, quan Messi va fer lluir Masip després de rematar una centrada mil·limètrica de Jordi Alba, el seu millor soci. L’intent del conjunt val·lisoletà de ser més ofensiu va comportar que el Barça ensumés sang i va començar a produir ocasions: Messi ho va intentar una vegada i una altra, però l’argentí, que també va veure com Masip li aturava un penal al final del partit, no va poder ampliar el seu caseller. Tampoc va marcar Luis Suárez, malgrat tenir bones ocasions. Gols que sí que faran falta a la Lliga de Campions.