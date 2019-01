El Barça fa oficial l'arribada de Todibo aquest mercat d'hivern

El Barça i el Toulouse FC han arribat a un acord per avançar l'arribada a aquest mercat d'hivern del jugador francès Jean-Clair Todibo, amb qui el club blaugrana ja havia pactat la seva incorporació a partir del dia 1 de juliol del 2019. L’acord subscrit inclou la incorporació immediata del jugador francès, que fitxa per contracte amb el Club per a les pròximes quatre temporades i mitja, fins al final del curs 2022-2023.

El jove central francès, de 19 anys, portarà el dorsal número 6 que ha deixat lliure Denis Suárez, cedit aquest mateix dijous a l'Arsenal, i serà presentat aquest divendres com a nou jugador del Barça.