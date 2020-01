El Barça no perd poder de seducció entre els més petits

És possible que els seguidors més veterans del Barça passessin una mala nit per l’empat en el derbi contra l’Espanyol. Però els més petits només esperaven que fos el matí per anar-se’n cap a Sant Joan Despí. Era el seu regal de Reis anticipat. Un regal que ja coneixien, però que volien gaudir com si fos el més esperat de tots. Després de posar punt final a la història del Miniestadi, l’estadi Johan Cruyff prenia el relleu per acollir per primera vegada el tradicional entrenament de portes obertes del primer equip. Una sessió que sempre es fa coincidir amb el final de les festes de Nadal.

“Això és com un religió i s’ha de fer penitència un cop l’any”, deia el Carles, que acompanyava el seu fill i dos amics seus a l’entrenament. Ben abrigats, amb gorra i guants, s’impacientaven als accessos per poder entrar a l’estadi i fer un esprint cap a la graderia, on onejaven les banderes blaugranes que regalava el club. Tots volien ser a primera fila, com més a prop dels ídols millor. “Venim a veure Messi!”, deien dues joves aficionades de poc més de deu anys. No eren les úniques que esperaven la presència del davanter argentí. Messi es va situar al capdavant de la plantilla a l’inici de la sessió, en la volta al camp que servia d’escalfament, i va encapçalar els aplaudiments i els crits d’una afició bolcada amb els seus ídols. Una graderia plena de color i amb algunes pancartes originals, com la que proposava a Messi canviar-li la samarreta “per un Chupa-Chups”.

Públic entusiasta i poc habitual

L’entrenament, previst per a les onze del matí, es va fer esperar una mica. Ja va anar bé, per permetre que tots els aficionats, que col·lapsaven els controls de seguretat, poguessin entrar a les graderies. En total, 5.668 assistents. La majoria, nens i nenes que, esperonats pel periodista de Barça TV Jaume Marcet, que feia d’ speaker, es van fer un tip de cantar l’himne, d’animar els jugadors i de fer l’onada. Una hora i mitja d’emoció, de color a les graderies i de molt de “soroll”. De totes maneres, es notava que la majoria dels que ahir es van acostar fins al Johan Cruyff no eren habituals assistents del Camp Nou, perquè les cançons que últimament sonen a l’estadi, com Un dia de partit i 1899, gairebé no tenien seguiment. “Aquesta no me la sé!”, deia un nen des de la zona de tribuna, girat cap al pare.

No va ser una sessió convencional perquè no és gens habitual que els aficionats puguin veure un entrenament sencer del primer equip. Precisament per la presència de públic, Valverde va adaptar alguns exercicis perquè els petits xalessin de valent. Una mica de cursa contínua i de rondos per fer passar el fred. Exercicis que passaven sense pena ni glòria a la graderia, que estava pendent de les porteries. El xou de debò començava amb els partidets i l’ambient s’escalfava quan algú aconseguia marcar un gol. Encara que els partidets fossin una mica descafeïnats perquè la majoria dels titulars que van jugar al derbi no hi van participar, per seguir el treball de recuperació postpartit. L’anècdota va ser també a la graderia, perquè el partit es disputava en només mig camp i els aficionats que eren a l’altra banda van córrer per anar-se’n al gol contrari, encara que fos per veure'l drets.

Els 17.000 euros recaptats es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu

Mentrestant, temps també per al vessant solidari. Unes tres-centes entitats van ser convidades a l’entrenament. Els futbolistes van tenir per a elles una atenció especial, fent-s’hi fotografies i repartint autògrafs. Una sessió excepcional en què també hi havia el robot Pol, una eina de la Fundació Barça amb què un nen hospitalitzat a la Vall d’Hebron podia seguir la sessió com si també hagués assistit al Johan Cruyff. Els aficionats pagaven tres euros per persona i la recaptació, que es va acostar als 17.000 euros, es va destinar a l’Hospital Sant Joan de Déu.

Encara que la temporada estigui sent irregular i que l’equip no acabi de rutllar, l’emoció de tenir els ídols a tocar ho compensava tot. El resultat –segurament inesperat– del derbi no va penalitzar en el dia dels nens, que s’acabava, com és també tradicional, amb els futbolistes regalant pilotes del Barça a la graderia. Un últim obsequi abans de donar per acabada la sessió. La jornada es va tancar amb l’expedició blaugrana fent la visita als nens i nenes ingressats en uns quants hospitals.