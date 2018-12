El Barça renuncia a jugar contra el Girona a Miami

La junta directiva del Barça ha decidit fer-se enrere i no anar a Miami per jugar el partit de Lliga contra el Girona. Hi renuncia per la "falta de consens" entre institucions, segons ha informat el club a través d'un comunicat posterior a la reunió ordinària de la junta.

"El Barça estava disposat a desplaçar-se a Miami per jugar-hi un partit de Lliga i acceptava que els beneficis es repartissin entre tots els clubs de Primera i Segona, seguint el mateix criteri de repartiment dels drets de televisió, però considera que mentre no s'assoleixi un acord entre tots els agents implicats, aquest projecte no podrà prosperar", diu el comunicat.

La Lliga insistia a jugar aquest partit als Estats Units, però s'ha trobat amb l'oposició de la Federació Espanyola, la UEFA i la FIFA. En última instància, la patronal de clubs pretenia recórrer a la justícia per obtenir el permís, però ara ja no serà necessari per la negativa del Barça a jugar mentre hi hagi un conflicte.

"Estem disposats i encantats de jugar a Miami, però no en aquesta condició. I menys si s'ha d'anar a judici. O hi ha consens o res", assegura una veu autoritzada del club blaugrana.

El posicionament no és nou i Òscar Grau, CEO del Barça, ja ho va anunciar la setmana passada a la reunió de la Lliga. La junta, doncs, ha ratificat aquesta postura.