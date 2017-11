El Barça torna als entrenaments sense sis titulars

El Barça ha aparcat la polèmica del partit a València i ja se centra en la Copa, on dimecres ha de certificar el pas als vuitens de final de la competició contra el Múrcia. Els blaugranes tenen un avantatge còmode de l'anada (0-3) i per aquest motiu, Ernesto Valverde donarà descans a alguns dels titulars que acumulen més minuts a les cames, el mateix que ja va fer a la Nueva Condomina.

El tècnic ha començat la setmana amb sis baixes destacades a l'entrenament. Busquets, Iniesta, Suárez, Messi, Jordi Alba i Umtiti han estat absents a la Ciutat Esportiva perquè Valverde els ha donat dos dies de descans. Tal com va informar el Barça, els futbolistes no tornaran a la feina fins dimecres a les 11 del matí, en una secció a porta tancada.

Tot i que el club encara no ho confirma oficialment, està previst que aquests futbolistes no entrin a la convocatòria que dimarts farà oficial Valverde. Si no hi ha canvis d'última hora, a la llista hi haurà els altres dotze jugadors disponibles del primer equip més quatre del filial -la convocatòria per la Copa, al ser contra un rival de Segona B, és de setze futbolistes-.

Aquests quatre jugadors de camp sortiran d'entre els sis que han participat a l'entrenament d'aquest dilluns: Cuenca, Vitinho, Marc Cardona, David Costas, Aleñá i Oriol Busquets. En el cas que finalment Ter Stegen -porter titular a la Lliga i a la Champions i suplent a Múrcia- quedés fora de la llista, en el seu lloc entraria Adrià Ortolà, porter del filial que també ha participat a la sessió amb el primer equip.