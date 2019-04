Bartomeu: "A Messi li podríem posar un euro de clàusula i no se n'aniria"

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha admès que està treballant en la renovació del contracte de Leo Messi, cosa que vol intentar tancar abans que s'acabi el seu mandat. De totes maneres, no hi ha preocupació al Camp Nou pel futur de l'argentí, que segons Bartomeu estarà lligat al Barça per molts més anys. "Li podríem posar un euro de clàusula i no se n'aniria". En declaracions al programa 'El Rondo', ha afegit: "Vull que signi per a tota la vida, ha estat aquí més anys que a l'Argentina i no m'imagino el Barça sense Messi".

D'altar banda, Bartomeu ha dit que el fitxatge de Cristiano per al Juventus va ser "una mala notícia" per a la "marca de la Lliga", perquè va marxar a una altra competició. "No va ser una bona notícia per als que pensem en el futbol global". En aquest sentit, ha explicat que si va felicitar el Reial Madrid per la tercera Champions seguida era per "cortesia" i ha assegurat que amb el Madrid són "rivals al camp", però que comparteixen "interessos comuns" en el terreny econòmic.

Sobre el possible fitxatge de Griezmann, el president ha desmentit que el jugador s'hagi posat en contacte amb el Barça per intentar tancar l'operació aquest estiu. "De totes maneres, el cas Griezmann no està sobre la taula, perquè les reunions [amb l'equip tècnic] per planificar la temporada encara no s'han celebrat".