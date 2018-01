El president del Basaksehir: "Som propietaris del 25% d'Arda Turan sense haver pagat res al Barça"

El Basaksehir ha presentat aquest dilluns Arda Turan amb tots els honors, i ha presumit d'haver fet el negoci del segle amb la contractació del jugador turc, que arriba procedent del Barça, en condició de cedit fins al 2020.

El president del club turc, Goksel Gumusdag, ha desvelat algunes claus del contracte. La més sucosa, la que fa referència a un hipotètic traspàs d'Arda Turan a un altre club mentre aquesta cessió estigui en vigor, i que deixaria a la tresoreria del Basaksehir entre un 20 i un 25% del cost de l'operació.

Segons havia explicat el Barça en el comunicat on s'informava de l'acord amb el Basaksehir, tot i que la cessió era fins al 2020 els blaugranes mantenien l'opció de traspassar unilateralment el migcampista en qualsevol mercat de fitxatges (fins al 2020, que és quan s'acaba el contracte entre Arda i el Barça). En paral·lel, els turcs tenien una opció de compra.

Doncs bé, Gumusdag ha aclarit que el Basaksehir també farà calaix si el Barça ven el jugador. En concret, un 20% del total de l'operació durant el primer any de cessió, i un 25% en els dos anys següents. "En altres paraules, som propietaris del 25% d'Arda Turan sense haver pagat res al Barça", ha dit amb orgull el president, recalcant que no han abonat cap quantitat per la cessió.

A nivell salarial, Gumusdag també ha dit que Arda cobrarà per aquesta mitja temporada "dos milions d'euros més variables", i que durant la temporada següent seran "quatre més variables". El president del Basaksehir no ha aclarit si parlava en net o en brut. Al Barça, el sou d'Arda era de 12 milions bruts.

El fitxatge de la junta gestora

Arda Turan i el Basaksehir van arribar a un acord la setmana passada, prèvia a l'acord entre el club turc i el Barça. D'aquesta manera, s'acaba el pas del migcampista al club blaugrana, on va arribar el 2015 procedent de l'Atlètic de Madrid.

En un estiu electoral i sense secretari tècnic, a Arda el va fitxar Ramon Adell, el president de la junta gestora, a petició de l'entrenador, Luis Enrique. El traspàs es va xifrar en 34 milions fixos més 7 de variables (l'import de la clàusula de rescissió). El migcampista, que no va poder jugar en els priemrs sos mesos per la sanció de la FIFA, va acabar disputant 55 partits i marcant 15 gols.

Arda no va aconseguir fer-se un lloc entre els titulars i va caure de les convocatòries al final de la temporada passada. En aquesta no ha entrat als plans de Valverde. De fet, ni havia arribat a debutar en cap partit oficial.