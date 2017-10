El nou Camp Nou perd l’aspirant català

Si l’Espai Barça s’havia de batejar amb el nom de Grifols Stadium, ara pràcticament es pot descartar. El club que presideix Josep Maria Bartomeu fa mesos que treballa per tancar un acord amb una marca comercial que financi el nou Camp Nou, i que, tal com va explicar l’ARA l’octubre del 2015, aportaria més de 300 milions, una xifra molt superior als 200 previstos inicialment, quan es va engegar el projecte.

Dimecres a la nit Catalunya Ràdio va avançar que l’empresa que tenia més avançades les negociacions amb el Barça per posar el cognom al futur estadi era la farmacèutica catalana Grifols, que podria aportar al club una xifra rècord en qüestió de naming rights que superaria els 400 milions de dòlars que es paguen perquè l’estadi dels New York Jets i els New York Giants de la NFL s’anomeni Metlife Stadium. Una informació amb què també treballava l’ARA des de fa uns dies. Ahir al matí, però, Grifols va emetre un breu comunicat sobre aquesta qüestió deixant clar que “no preveu” cap patrocini “d’aquest tipus”. La nota de la farmacèutica catalana -validada per les més altes esferes de la companyia- va ser contundent, tot i que no va negar directament la informació.

Amb el comunicat de Grifols, l’escenari va canviar en qüestió d’hores. Durant tot el dia d’ahir, entre les múltiples fonts consultades es van vertebrar dues explicacions. D’una banda, s’assenyala que, en fer-se públiques les negociacions entre el Barça i Grifols, la farmacèutica va decidir trencar relacions amb el club blaugrana i donar per acabades unes converses que havia portat fins llavors el president Bartomeu. Una situació similar a la que es va viure l’estiu del 2016, quan la nord-americana Amazon va apartar-se de la cursa per patrocinar la samarreta del Barça i va deixar pas finalment a una renovació amb Qatar Airways. El nom d’Amazon va aparèixer als mitjans catalans i, malgrat que la companyia americana mai va reconèixer les negociacions, al Barça van lamentar que la indiscreció els havia eliminat un aspirant. Després del precedent amb Amazon, el club va mantenir una prudència extrema quan va negociar amb Rakuten, i l’acord amb la companyia japonesa no va desvelar-se fins un parell d’hores abans de la firma.

El segon escenari que es va apuntar ahir és que hauria sigut una estratègia del Barça per pujar el preu de mercat, una manera de pressionar la resta d’empreses que estan negociant amb el club blaugrana els naming rights. Que hi ha més d’una opció sobre de la taula és una qüestió que, de fet, confirmen tant dins com fora del club. El mateix Bartomeu, segons fonts financeres, va assegurar la setmana passada a diferents entitats bancàries que hi ha una oferta d’una companyia per 300 milions d’euros.

Tot i això, tal com asseguren als despatxos del Camp Nou, les negociacions no havien arribat a l’última fase, i encara no s’havia entrat en el període de redacció del contracte. En qualsevol cas, malgrat els últims esdeveniments, el Barça continua treballant amb el calendari que va traçar Bartomeu dissabte a l’assemblea: convocar una nova cita amb els compromissaris, aquest cop extraordinària, durant el primer semestre del 2018 per presentar un candidat per donar nom a l’Espai Barça.

D’altra banda, diferents fonts han traslladat a l’ARA els dubtes sobre la idoneïtat de Grifols, una empresa que no arriba al consumidor final, per associar-se al Barça. Pel tipus de negoci que té, la farmacèutica no estaria entre els candidats clars a posar cognom al nou Camp Nou, i tampoc seria una estratègia comercial gaire habitual en empreses d’aquest tipus. Tot i això, fonts consultades admeten que associant-se al Barça la marca creixeria.