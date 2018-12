Un Camp Nou solidari acomiada Núñez

El Camp Nou va retre l’últim homenatge a Josep Lluís Núñez, l’home que ha estat més anys a la presidència del Barça, mort dilluns als 87 anys. Un minut de silenci emotiu abans de l’inici del partit de Copa contra la Cultural Lleonesa, amb el so d’ El cant dels ocells de fons, que tancava el segon dels quatre dies de dol que va decretar dilluns el club.

L’estadi presentava un aspecte poc habitual. I és que ahir, aprofitant la tornada dels setzens de final de la Copa del Rei, el Barça va celebrar un any més la Diada del Soci Solidari. És la vuitena edició d’aquesta iniciativa, de la qual se’n van beneficiar més de 2.000 entitats del país, que van gaudir d’invitacions perquè els menys habituals poguessin anar un dia a l’estadi. En total hi va haver 76.398 espectadors al Camp Nou, rècord de la diada. Al llarg d’aquests vuit anys gairebé 500.000 persones s’han beneficiat d’aquesta iniciativa solidària, en què els socis abonats alliberen la seva localitat sense cobrar.

El partit de Copa tancava una nova jornada d’homenatge a l’expresident Núñez. Durant tot el matí centenars de persones van assistir a l’Espai Memorial dedicat al que va ser màxim mandatari blaugrana des del 1978 fins al 2000, i que estava obert des del dimarts a la zona de tribuna. A diferència del que va passar amb Johan Cruyff, però, aquesta vegada el club no va donar xifres d’assistència. En qualsevol cas, no hi va faltar la família de Núñez, encapçalada per la seva dona, Maria Lluïsa Navarro, i el seu fill, Josep Lluís, que van tancar l’espai d’homenatge. Durant el matí s’havien adreçat a l’espai els últims equips professionals del club, que no s’hi havien pogut acostar dimarts: el de bàsquet, el de futbol sala i el femení.

Sepultura a la Bonanova

L’expresident Núñez va ser enterrat al matí a l’església Mare de Déu de la Bonanova de Barcelona, on no hi va faltar una representació extensa del club encapçalada pel president Josep Maria Bartomeu i amb presència d’exjugadors com ara Carles Puyol, Patrick Kluivert, Víctor Muñoz i Pichi Alonso, o l’exentrenador Louis van Gaal. També hi havia representants de les seccions, com els exjugadors Enric Masip i Andrei Xepkin, en el cas de l’handbol, o Ferran Martínez, en bàsquet.

També van fer costat al Barça i a la família Núñez algunes personalitats dels clubs de Primera: els exjugadors Rafa Marañón i Dani Solsona (Espanyol) o Emilio Butragueño (Reial Madrid), i el president de l’Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, entre d’altres.