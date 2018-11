Carles Puyol: “Dembélé ha de reflexionar i valorar on està”

L’excapità del Barça Carles Puyol segueix vinculat al món de l’esport de la mà del pàdel i del golf –“de pàdel en sé poc, però de golf encara menys”, bromeja– i aquest dimecres ha apadrinat el segon torneig XAP, una competició solidària per recaptar fons per al futur Pediatric Cancer Center de l’Hospital Sant Joan de Déu. En el marc d’aquest torneig solidari, Puyol ha atès la premsa i ha valorat aspectes de l’actualitat blaugrana, com l’actitud d’Ousmane Dembélé, protagonista de diversos episodis polèmics, com arribar tard a entrenaments i la convocatòria contra l’Inter o absentar-se d’un entrenament i no avisar a temps. “És important que reflexioni, que pensi on està, que aprofiti l’oportunitat que té ara al Barça, perquè a vegades quan ets jove no t’adones del que estàs deixant escapar i, quan vols reaccionar, ja és tard”, ha opinat Puyol.

L'excapità blaugrana també s'ha mostrat en la mateixa línia que Gerard Piqué, que, fa només uns dies, va dir que “entre tots” ajudaran l’extrem francès perquè pugui centrar-se “les 24 hores” en el futbol. “¿Ara el Gerard ja hi està les 24 hores centrat?”, ha bromejat amb to distès Puyol, abans d’argumentar que, malgrat no conèixer Dembélé ni el dia a dia del vestidor blaugrana, “cal intentar ajudar-lo”. “No és fàcil adaptar-se a la filosofia del Barça i que tot el que t’envolta sigui tan mediàtic”, ha afegit l’exjugador blaugrana, retirat als 36 anys després de quinze temporades al primer equip.

D’altra banda, Puyol també ha parlat de les dificultats de l’equip per deixar la porteria a zero –el Barça encadena deu partits de Lliga encaixant gol i n’ha rebut 18 en 12 jornades jugades–: “No és una qüestió només de la defensa o la porteria. De la manera que vol jugar el Barça, amb la defensa avançada, els davanters i els mitjos també han de pressionar. És un treball col·lectiu”.

El secretari esportiu del Barça, Éric Abidal, i Gerard Piqué també han acudit al torneig solidari XAP.