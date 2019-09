Carles Puyol rebutja ser el nou director esportiu del Barça

Carles Puyol ha anunciat a través de les xarxes socials que ha rebutjat l'oferta per ser el nou director esportiu del Barça. " En les últimes setmanes s'han publicat diferents notícies sobre la meva possible incorporació al FC Barcelona com a director esportiu. És per això que em sento en l'obligació de comunicar a tota la família culer que , després de sospesar-ho molt, he decidit no acceptar l'oferta del club. No ha sigut una decisió fàcil , ja que sempre he dit que m'agradaria tornar a la que considero casa meva, però diversos projectes personals en què em trobo immers m' impedirien a hores d'ara prestar la dedicació exclusiva que el càrrec mereix. Voldria agrair al club la confiança dipositada en mi en oferir-me aquesta posició de tanta responsabilitat", ha anunciat.