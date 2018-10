La Champions no és una competició per a suplents

En una entrevista a The Times abans del Tottenham-Barça, Josep Maria Bartomeu va intentar moderar el discurs que s’ha instal·lat al barcelonisme i que diu que cal guanyar com sigui la Champions. “El principal objectiu sempre és la Lliga, tot i que cal admetre que la Champions és un objectiu molt atractiu”. Però el mateix Bartomeu ha admès aquesta temporada que, tal com va dir Lionel Messi, el gran objectiu és la Champions. Tot i que, llest, Bartomeu no fa servir objectiu i parla de somni. Una forma de condicionar el discurs d’un equip que torna a la Lliga de Campions demà a Wembley, amb un ambient ben diferent del que hi havia al Camp Nou després de debutar en aquesta edició derrotant el PSV Eindhoven per 4-0. Les tres ensopegades consecutives a la Lliga en tot just 8 dies han provocat un tall de digestió al barcelonisme, que s’esperava una evolució positiva de l’equip. Però ni els resultats han sigut bons ni tampoc el joc. I tot plegat, just abans d’un octubre terrible amb partits contra Tottenham, València, Sevilla, Inter i Reial Madrid, alguns dels quals amb les baixes de Sergi Roberto i Umtiti.

Les últimes ensopegades a la Lliga han evidenciat que Valverde encara no té una plantilla rodona. El tècnic continua sense confiar en alguns dels jugadors que s’han fitxat sense que ell els hagués demanat, com per exemple l’extrem brasiler Malcom, que malgrat que ja té l’alta mèdica ha tornat a quedar fora de la convocatòria per al partit de Londres.

Vendre bé, però patir per fitxar

Als despatxos del Barça es considera que la feina feta per la direcció esportiva, amb l’arribada d’Éric Abidal i Ramon Planes, “ha sigut molt bona”. El Barça no ha acabat de fer autocrítica obertament per les operacions de mercat de les últimes temporades, en què s’ha gastat grans quantitats de diners en jugadors que després no han tingut cap mena de pes en l’equip i que, en molts casos, han acabat anant-se’n com a cedits o venuts poc després, com Arda Turan, André Gomes, Lucas Digne, Paulinho, Mathieu, Marlon i Aleix Vidal. “S’ha millorat especialment a l’hora de vendre, estem satisfets amb la feina feta aquest estiu, però és cert que costa molt poder fitxar quan has de mantenir equilibris econòmics”, admeten al club. El president, Josep Maria Bartomeu, ha reconegut que el club ja no renovarà més jugadors aquesta temporada, després de tancar fa pocs dies la renovació de Busquets. I homes com Ivan Rakitic hauran d’esperar fins a la temporada vinent per millorar el seu contracte. De fet, evitar que Rakitic acabés fitxant pel PSG va ser una de les millors notícies del mercat de fitxatges per a un Valverde que no va acabar tan satisfet com els directius, ja que alguns dels noms que havia demanat no es van poder fitxar perquè eren molt cars o els clubs no volien vendre, com va passar amb l’internacional brasiler del Chelsea Willian.

El resultat ha sigut una plantilla llarga però encara amb dependència dels titulars, dels jugadors de sempre. A les últimes jornades Valverde ha introduït rotacions però sempre, durant els partits, ha acabat tornant al model inicial perquè amb suplents el Barça anava perdent. Jugadors com Messi, Busquets, Alba i Suárez, els dies que van seure a la banqueta, van acabar entrant al terreny de joc per mirar de capgirar escenaris complicats. Amb l’excepció de Nelson Semedo, Clément Lenglet i Arturo Vidal, la major part dels nous fitxatges i dels suplents tenen un paper testimonial. Un paper que serà encara més baix ara que torna la Lliga de Campions, amb partits com el del Tottenham Hotspur, en què Ernesto Valverde farà jugar un equip titular amb canvis condicionats en defensa a causa de les baixes de Roberto i Umtiti. Lenglet i Semedo, doncs, tenen la titularitat garantida en un partit en què el dubte és com organitzar el mig del camp, per protegir-se millor de les contres de l’equip entrenat per Mauricio Pochettino. De fet, el descans de Messi i Busquets dissabte passat es va fer pensant en un partit que es considera “prioritari” al vestidor.

Ara mateix Valverde sembla confiar només en 14 jugadors, i deixa fora dels seus plans noms com Denis Suárez, que torna a la convocatòria aquesta setmana, Arthur Melo, Sergi Samper, Rafinha, Munir, Thomas Vermaelen, Malcom i Carles Aleñá, que surt d’una lesió greu i ha agafat ritme jugant amb el filial, tot i que ja té fitxa al primer equip. El fet de no tenir un recanvi clar al lateral esquerre per a Jordi Alba tampoc s’ha traduït de moment en minuts per a Miranda, el lateral del filial que sí que vola a Londres. A Leganés, Vermaelen va jugar al lateral en un partit en què va quedar clar que el Barça continua depenent de tan sols 14 jugadors. Massa poc per guanyar tant la Lliga com la Champions.