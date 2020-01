Comença el somni de Quique Setién

Aquest diumenge a la nit començarà l’hora de la veritat per a Quique Setién. Després d’una setmana que va arrencar amb el rebombori i les crítiques per com es va destituir Ernesto Valverde i que ha acabat amb la il·lusió que transmet el tècnic càntabre amb el “somni” de dirigir el Barça, el Camp Nou viurà el debut del nou entrenador. Setién, un cruyffista declarat, dirigirà per primer cop el conjunt blaugrana contra el Granada (21 h, Movistar LaLiga), el mateix rival contra el qual Johan Cruyff va debutar com a futbolista blaugrana en partit de Lliga el 28 d’octubre del 1973. El futbol sempre guarda casualitats que contribueixen a fer-lo màgic.

En la seva primera roda de premsa prèvia a un partit com a tècnic del Barça, Setién ha seguit desprenent una il·lusió autèntica i que s’encomana. És conscient que viu un somni i no té por d’admetre-ho: “Ser aquí és un regal inesperat, que aprofitaré i gaudiré cada dia que sigui aquí. Encara no n’acabo de ser conscient, quan em llevo i em dirigeixo a la Ciutat Esportiva per entrenar. Estic en el millor lloc on puc estar. Tinc uns 700 missatges de felicitació al WhatsApp encara per contestar”. El càntabre ha promès “il·lusió i ganes” al capdavant del Barça i ha explicat que la seva primera setmana a Barcelona ha sigut “meravellosa”. “Ha anat molt bé, millor del que m’esperava. Un entrenador nou sempre és un estímul per al grup, però m’ha sorprès la grata predisposició d’uns jugadors amb gran capacitat per entendre tot el que els hem dit i els canvis que els hem proposat”.

La convocatòria, aquest diumenge

Amb l’arribada de Quique Setién, les rutines de l’equip són diferents. Aire fresc al Barça. El grup s'ha entrenat aquest dissabte al matí, a diferència de com ho haurien fet amb Ernesto Valverde, ja que el tècnic extremeny preferia entrenar a la tarda, quan l’equip tenia partit a partir de mitja tarda. Per a aquest diumenge, Setién també ha programat un entrenament (a les 11 h), en què els futbolistes estiraran les cames i segurament acabaran de treballar els últims aspectes tàctics. I, també a diferència de l’etapa Valverde, la llista de convocats es coneixerà el mateix dia del partit.

De fet, el tècnic ha explicat que havia dit als jugadors que els equips que ha muntat aquest dissabte per fer els partidets en l’entrenament no tenen res a veure amb quins futbolistes seran titulars i quins no. Setién ja sap que no podrà comptar amb els lesionats Luis Suárez i Dembélé ni tampoc amb De Jong, sancionat.

Sense favoritismes per Riqui Puig

Riqui Puig s'ha tornat a exercitar amb el primer equip, com en totes les sessions d’entrenament des de l’arribada de Setién, però el tècnic ha evitat favoritismes: “M’agrada conèixer personalment els xavals. És cert que aquesta setmana, per circumstàncies, Riqui Puig ha estat amb nosaltres tots els dies, però la setmana vinent potser serà un altre. Més enllà dels noms, m’agrada veure què aporten als entrenaments i tindran oportunitats. Potser algun dia us sorpreneu perquè un jugador del filial comença a jugar molts partits”.

651x366 Riqui Puig amb Quique Setién i el segon entrenador del Barça, Eder Sarabia / FC BARCELONA Riqui Puig amb Quique Setién i el segon entrenador del Barça, Eder Sarabia / FC BARCELONA

Amb la baixa de Luis Suárez, que el nou entrenador blaugrana ha lamentat, Setién no ha volgut donar pistes sobre quina solució escollirà en atac. Això sí, ha promès un Barça estimulat. “No espero un equip sobreexcitat, però sí estimulat per posar en pràctica tot el que hem treballat durant la setmana. N’estic convençut, però espero que no sigui només cosa d’un dia. Espero que es mantingui en el temps, que els futbolistes no es relaxin. Que l’estímul duri tot el partit, i en la resta dels partits que el futbolistes no perdin aquella concentració i lucidesa que es necessita per guanyar”, afirma el càntabre. També ha explicat que, tot i l’exigència d’estar en un club com el Barça, ell és el primer a exigir-se fer bé les coses.

Guanyar i jugar bé

El nou tècnic blaugrana, fidel al futbol de posició i ofensiu, ha volgut deixar clar que el que volen els entrenadors és guanyar, però perquè no se’l malinterpreti com ja li va passar en la seva etapa a Sevilla com a tècnic del Betis, ha argumentat les seves conviccions. “Perquè quedi clar, jo el que vull és guanyar. Però si guanyem sense haver jugat bé marxaré emprenyat a casa. Estic convençut que si el meu equip juga bé, tindrà moltes més possibilitats de guanyar”. Unes conviccions i idees al servei d’un club que quan més ha brillat ha sigut estimant el joc i volent ser protagonista a partir de la pilota.

Setién ha entrat amb bon peu a Barcelona i al vestidor. L’entrenador càntabre transmet bon ambient i això es nota als entrenaments, en què li agrada participar en els rondos. “Ja sé els anys que tinc, no cal que m’ho recordeu, però m’agrada sentir-me futbolista i estar amb ells. Feia uns mesos que no tocava gairebé la pilota, però ja els he dit que aniré a més”, ha bromejat aquest dissabte.

El liderat, en joc

Aquesta diumenge a la nit, més de 45 anys després del debut de Cruyff en Lliga contra el Granada, començarà l’etapa a Barcelona d’un tècnic que no pot presumir de títols, però sí de ser fidel a una idea, una cosa que s’ha trobat a faltar darrerament al Barça. El liderat està en joc: el Reial Madrid aquest dissabte no ha fallat contra el Sevilla al Santiago Bernabéu i, no sense l’ajuda del VAR i l’àrbitre –que ha anul·lat de forma incomprensible el 0-1 a Luuk de Jong–, s'ha imposat 2-1.