El Consell de l’Advocacia Catalana demana repensar la presó provisional

Davant la sentència que aquest dimecres ha fet pública l’Audiència Nacional i en la qual s’ha dictat l’absolució de tots els acusats en el judici del cas Sandro Rosell, el Consell de l’Advocacia Catalana, que representa els catorze col·legis de l’advocacia catalans, manifesta la necessitat de fer una reflexió serena i rigorosa sobre l’ús de les mesures referides a la llibertat de les persones. "Entenem la presó provisional com una mesura excepcional aplicable només en situacions especials, i per això defensem la necessitat de crear la figura del jutge de garanties que, entre altres facultats, controli l’aplicació d’aquest tipus de mesures", diuen a través d'un comunicat.

El Consell de l’Advocacia Catalana considera important remarcar el fet que el tribunal hagi tingut present en el cas Sandro Rosell el principi 'in dubio pro reo', perquè davant la manca de proves no es pot dictar una sentència condemnatòria. "Aquest principi bàsic de la tutela judicial efectiva té una transcendència especial en aquest cas pel fet que, en el seu moment, es van prendre mesures provisionals relatives a la llibertat d’algunes persones, i aquestes mesures ja van ser aixecades pel mateix tribunal no deixant-se influir per aquest fet", asseguren.

Des del Consell de l’Advocacia Catalana feliciten "els advocats de la defensa que han intervingut en aquest cas, que han demostrat la capital importància que té l’exercici del dret de defensa en un estat de dret".