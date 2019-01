El Barça brinda un homenatge a la Copa (6-1)

Algun dia, algú dels que manen ens explicarà per què es posen partits de futbol un dimecres d’hivern a dos quarts de deu de la nit. Mentrestant, però, els aficionats que decideixen fer front a les incomoditats meteorològiques i als horaris estrambòtics aniran al Camp Nou amb la garantia que veure Messi sempre paga la pena. No és cap secret que els últims anys la Copa està un esglaó per sota de la Champions i la Lliga, però una nit de remuntada a l’estadi sempre és una nit especial. Ho sabia Messi, ho sabia Valverde i ho sabien els 58.000 espectadors que ahir van animar el Barça des que la pilota va començar a rodar fins al final d’una remuntada elèctrica i emocionant que els blaugranes van aconseguir amb els gols de Coutinho, que va fer un doblet, Rakitic, Sergi Roberto, Luis Suárez i Messi (6-1). Un gol d’Arana va posar el patiment al cos fins al final, però el Barça va ratificar la remuntada amb dos contraatacs letals.

Valverde havia promès a la prèvia que posaria un onze de garanties i que buscaria endollar el públic des del primer minut: no va mentir, el basc, que va sortir amb tota la carn a la graella. Mentrestant, al Sevilla Machín va optar per un migcampista més, Sarabia, en el lloc d’un davanter, Ben Yedder. El tècnic sorià va optar per protegir-se amb aquest canvi, però el Barça va saber trencar el sistema de 3-5-2 que Machín podria patentar. Els blaugranes van trobar des de l’inici una via per fer mal en la banda dreta de la defensa andalusa, on hi havia Promes, un jugador poderós en atac però que pateix en la correcció defensiva. Per aquella banda Messi i Alba van provar una paret impossible i, poc després, l’argentí va tornar a trobar la manera de trepitjar àrea i va ser objecte d’un penal innocent del mateix Promes. L’argentí, que fins no fa gaire tenia penjada l’etiqueta d’apàtic, va fer un exercici de gestió emocional exemplar i va cedir el penal a un Coutinho necessitat d’alegries. El brasiler va trencar la seva fredor per agafar la pilota decidit i enviar un xut ajustat al pal. Només havien passat 12 minuts i el Barça ja manava.

El primer gol del Barça va anar acompanyat d’una baixada intencionada de les pulsacions i del ritme del joc per part dels blaugranes, que van alternar amb la finor d’un director d’orquestra els tempos que requeria el partit. Si una cosa té el Barça del segon any de l’era de Valverde és que l’equip creix en els partits grans. Una administració selectiva dels moments que a punt va estar d’esguerrar el Sevilla amb una esgarrapada. Promes, potent en la conducció, va superar Jordi Alba per servir una centrada que gairebé envia a gol amb un toc elegant un André Silva que va topar amb l’inspirat Jasper Cillessen i el pal. Però el moment de glòria del porter holandès arribaria en la jugada següent, després que Piqué fes un penal sobre Roque Mesa que el VAR va estar força estona revisant per la posició dubtosa (fregant el fora de joc) del migcampista sevillista. Cillessen va endevinar la direcció del xut de Banega i va aturar el seu primer penal en un partit oficial des que és futbolista professional.

El penal desaprofitat va ser el primer avís per al Sevilla que viuria una nit per oblidar a Barcelona. De la possibilitat d’empatar van passar a rebre el segon, obra d’un Rakitic que anys enrere liderava el mig del camp dels andalusos. Un passada plena de poesia d’Arthur la va recollir el croat per, amb un toc, superar el porter Juan Soriano, que es va fer un embolic en la sortida. El Barça n’havia tingut prou amb 45 minuts per igualar l’eliminatòria.

A la represa, el Sevilla va sortir amb una altra cara durant els primers minuts, però el seu canvi de xip va topar amb la primera nit d’inspiració de Coutinho en força temps. Luis Suárez es va vestir d’assistent per servir una centrada al cor de l’àrea i el petit jugador brasiler es va anticipar al gegant Carriço per fer un gol amb el cap amb una rematada ajustada. Quan Coutinho encara tenia dibuixat un somriure d’orella a orella a la cara, Sergi Roberto va recuperar una pilota, es va associar amb Messi, no va aturar la seva cavalcada cap a la porteria i l’argentí li va tornar la pilota perquè marqués el quart del Barça en un obrir i tancar d’ulls. Des d’aquell 6-1 majestuós contra el PSG que el jugador de Reus ha trobat el gust a fer gol en les remuntades.

Amb el 4-0 els blaugranes es van relaxar, i d’una pèrdua de Coutinho va néixer un contraatac veloç que va culminar Arana amb un xut potent que va sorprendre Cillessen. Després d’uns minuts de nerviosisme i imprecisions dels de Valverde, Messi, amb una ocasió a boca de canó que va rebutjar la defensa andalusa sota pals, i després amb un xut massa enroscat, va tenir el cinquè a les seves botes. Però el gol es resistia. Només al final els nervis van abandonar la panxa dels aficionats del Barça quan Suárez, primer, i Messi, just després, van culminar dos contraatacs deliciosos per segellar una remuntada que fa gran la Copa.