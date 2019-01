Denis Suárez renova i se'n va cedit a l'Arsenal

260x366 Denis Suárez vestint la seva nova samarreta / ARSENAL FC Denis Suárez vestint la seva nova samarreta / ARSENAL FC

Ja és oficial. Denis Suárez ha arribat a un acord per renovar un any més el contracte, que s'acabava el 30 de juny del 2020. D'aquesta manera, desbloqueja la situació que el tenia pendent de la seva sortida del Barça i el club s'assegura que així no es repetirà un altre cas Munir, en què un jugador marxi de l'entitat sense deixar ni un cèntim a la caixa.

El Barça ha fet oficial també que ha arribat a un acord amb l'Arsenal per cedir el jugador el que queda de temporada. El conjunt londinenc es fa càrrec de la fitxa del gallec i tindrà una opció de compra a final de temporada.

Els integrants de la primera plantilla li han volgut desitjar sort en aquesta nova etapa i han penjat una fotografia tots junts, amb ell al centre, des del compte de Twitter oficial del club.

El nou jugador de l'Arsenal d'Unai Emery canviarà el dorsal 6 pel 22 i marxa del Barça després d'haver disputat un total de 71 partits amb la samarreta blaugrana, on ha fet 8 gols i ha aconseguit 5 títols (una Lliga, dues Copes del Rei i dues Supercopes d’Espanya). Prèviament va disputar una temporada completa amb el filial, on va disputar 36 partits a un molt bon nivell, abans de ser cedit al Sevilla i al Vila-real, que li van servir perquè Luis Enrique el reclutés per al seu equip fent efectiva la clàusula de recompra.