Deu milions per renovar el sistema elèctric i millorar la seguretat al Camp Nou

A l’espera que comencin les obres de remodelació del Camp Nou, el Barça farà un seguit de reformes aquest estiu per millorar el sistema elèctric i reformar algun dels túnels d’accés a l’estadi. Els treballs ja estan aprovats, s’iniciaran els pròxims mesos i tenen un pressupost total de 10 milions d’euros, i des del club es justifica que són necessaris per al “manteniment i la seguretat” de les instal·lacions, i que “no formen part de l’Espai Barça”.

Un dels canvis menys visibles però més urgents fa referència a l’electricitat. “Tenim un sistema obsolet dels anys 30 que necessita renovar-se urgentment. Treballa a màxima potència i correm el risc que algun dia s’espatlli a mig partit”, justifiquen des del club. De fet, asseguren que no es poden començar les obres de l’Espai Barça fins que s’hagi dut a terme aquesta actualització del sistema elèctric. Segons consta al resum de l’obra, amb aquestes reformes “s’optimitzarà la infraestructura elèctrica” al voltant de l’estadi i “es dotarà de la redundància necessària el sistema, d’acord amb els estàndards internacionals”. Aquest centre tindrà una capacitat màxima de 26 MW, dels quals al principi se n’utilitzaran sis.

“És una necessitat imperiosa. Durant molts anys no s’hi ha fet gaire cosa i cal posar-se al dia urgentment”, afegeixen des dels despatxos nobles del Barça. A banda de disposar d’un subministrament elèctric millor, amb aquesta millora el club també podrà tirar endavant les iniciatives per atreure més aficionats a l’estadi, com un espectacle de llums i de so previ als partits del primer equip, entre d’altres.

Ampliació del túnel d’ambulàncies

En paral·lel a la millora elèctrica, el Barça aprofitarà les obres per ampliar l’únic túnel que hi ha a l’estadi perquè els vehicles puguin accedir al terreny de joc, que està situat al córner de gol sud amb tribuna, i que es coneix popularment com el túnel d’ambulàncies.

Aquest túnel té una alçada i una amplada limitats i amb aquest projecte se n’ampliaran les dimensions perquè hi puguin accedir vehicles de grans dimensions. D’aquesta manera, justifica el projecte, es “millorarà la seguretat de l’estadi”.