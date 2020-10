Jordi Farré: "Preferiria que Bartomeu dimitís abans que caigués per la moció de censura"

La moció de censura presentada per Jordi Farré (l'Hospitalet de Llobregat, 1975) està a menys de mil validacions de tirar endavant. Si no hi ha cap sorpresa majúscula, avui es confirmarà que el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, haurà de ratificar el seu mandat a les urnes.

Queden 3.715 paperetes per validar i només en necessita 963 per passar el tall. ¿El felicito ja o prefereix esperar?

Cal ser prudents, però falta molt poc. Creiem que demà (dimecres) al migdia ja haurem assolit l'objectiu.

Com ha anat el procés de validació?

Hem hagut de defensar els interessos, perquè al principi volien fer un sistema de validació que hauríem tardat tres mesos! Volien trucar per telèfon a cada soci, portar un pèrit cal·lígraf... Al final s'ha imposat el sentit comú. En aquest sentit vull agrair la mediació del president de la taula, que ha imposat el fair play, que algunes vegades ens ha donat suport i d'altres n'ha donat al club. I, també, felicitar els treballadors per una feina que no ha estat gens fàcil. I també el Síndic del Soci.

Vostè va acceptar que s'enviés un SMS als socis que havien donat suport a la moció. No és exagerat?

El club ho va proposar i nosaltres vam entendre que era com un justificant de recepció, igual que quan compres unes entrades i reps l'avís al mòbil. Entrava dins de la lògica. Ho vam acceptar. No tenim pas res a amagar.

Els dies posteriors a presentar les firmes van sortir informacions que especulaven amb la possibilitat que se'n poguessin invalidar fins a 5.000. Ara s'ha vist que no és així.

Al contrari. S'està demostrant que és la vegada que hi ha un percentatge més baix d'invalidacions a la història del club. Avui estem al 4,46%. I hi ha una altra dada interessant: hi ha unes quantes butlletes que, aleatòriament, les revisen els grafòlegs. I el percentatge de validacions també és aclaparador. No entenc com algú es va atrevir a dubtar de les signatures, i més tenint en compte que ningú les havia pogut revisar. Ho vam viure amb tranquil·litat perquè sabíem que no era cert. Aquest club sempre genera fum, soroll...

Un cop validades, el club té entre 10 i 20 dies per fer la votació. Creu que es pot fer, enmig d'aquesta pandèmia?

Es va consultar el Tribunal Català de l'Esport per saber com s'havia de fer, i aquest es va posar en contacte amb el departament de Salut per trobar una manera segura de fer-ho. No tindria cap sentit que la Generalitat digués de no fer un referèndum democràtic. De fet, la Generalitat sempre ha acusat l'Estat d'impedir el de l'1 d'Octubre...

Els estatuts marquen un mínim de participació, el 10% del cens. Té por que es digui de votar entre setmana?

Això no depèn del club, sinó de la mesa. I estic segur que això no passarà.

Li tocarà fer campanya.

Crec que la campanya se l'ha fet sola aquesta directiva. Quan recollíem signatures, tothom tenia un motiu diferent. La situació econòmica, la situació esportiva, l'estadi... La gent estava molt enfadada. Espero que estalviem als socis aquest tràngol, que la junta dimiteixi i hi hagi eleccions el més aviat possible.

Des del club reconeixen que Bartomeu medita dimitir si es confirma que la moció tira endavant. Creu que ho farà?

Sincerament, no ho sé. Però no m'agradaria que fos el primer president que perd una moció de censura. Preferiria que dimitís abans. És un escarni públic que no m'agrada.

¿I si plega i només dimitís el president, però no la junta?

Llavors el vot de censura continuarà endavant. Això està ben clar.

Va fer la moció amb el suport d'entitats i precandidats blaugranes. ¿A la campanya per defensar el vot de censura també tindrà els mateixos suports?

Aquests dies encara no he pogut parlar amb ells. De totes maneres, no en tinc cap dubte, perquè tots defensem un objectiu comú.

Prosperi o no el vot de censura, hi ha eleccions a la vista, ara o el 2021. Vostè ja ha dit que s'hi presentarà. Aquesta moció l'ha ajudat a tenir visibilitat.

Tenir visibilitat a l'entorn blaugrana és fàcil. N'hi ha prou dient que et presentes i ja venen les entrevistes. Però això no ens ha donat repercussió. Han estat els més de 20.000 socis que ens han donat suport. És cert, hi ha gent que ara em para pel carrer. Però no tots són partidaris de canviar de junta, també n'hi ha que estan en contra que hagi presentat aquest vot de censura.

També el van acusar de ser un talp de Bartomeu...

Això és molt gros. O sigui que poso una moció de censura, presento 20.000 signatures i encara hi ha gent que em diu això. Aquesta és la magnitud del Barça.

En el cas que prospera la moció i hi hagi eleccions, el proper president haurà d'assumir les possibles pèrdues d'aquesta temporada. Vostè, que es vol presentar, ja s'ho ha pensat bé?

Anem a pams. Primer caldrà que l'assemblea ratifiqui els comptes d'aquesta directiva i es confirmin els 97 milions de pèrdues. Després, qui entri, haurà de presentar un aval que supera els 100 milions. I, finalment, els estatuts marquen un camí a seguir, i que si hi ha dos mandats amb pèrdues la junta haurà de dimitir. En el nostre cas, estaria encantat d'assumir aquest repte i reestablir l'equilibri pressupostari.