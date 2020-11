Griezmann: "A Messi li va saber greu que no anés al Barça, però després em va dir que aniria a mort amb mi"

Antoine Griezmann ha decidit trencar el seu silenci -des de la seva presentació com a blaugrana que pràcticament només havia parlat amb mitjans de França- i contestar algunes de les diferents polèmiques en les quals el seu nom s'ha vist involucrat. El davanter ha parlat en una entrevista al programa 'Universo Valdano'. "És hora de posar les coses al seu lloc. Fa molt temps que estic aguantat diverses coses i comentaris", ha arrencat el francès.

"Quan vaig arribar va dir: demanaré perdó per si he fet les coses malament, per no haver vingut l'any abans, i sobretot pels aficionats, però la meva forma de demanar perdó serà des del camp, donant-ho tot", ha recordat Griezmann. "Messi em va dir que li va fer mal que rebutgés anar al Barça, perquè ell havia fet comentaris públics en favor meu, però vaig parlar amb ell quan vaig arribar al Barça i em va dir que ja eram companys i que aniria cada dia a mort amb mi. És el que noto i el que sento". El davanter blaugrana també ha explicat que no els va agradar el documental 'La decisión' i que ja llavors el volien veure al Barça. "Necessitava un canvi, aprendre coses noves. També van marxar companys, com Godín, Lucas... Ja em sentia preparat per veure d'altres coses".

Griezmann, que ha recordat que els seus inicis a l'Atlètic de Madrid també van ser complicats, s'ha definit com un futbolista que sempre escolta i fas cas al que "l'entrenador demana": "Ni que hi estigui d'acord, ho faré, perquè entenc que sap el que és millor per a l'equip". Pel que fa a la seva selecció, ha explicat que amb el seleccionador francès, Dider Deschamps, parlaven "molt" i "compartien idees" durant el Mundial que va guanyar amb França. "En l'eliminatòria contra l'Argentina, vaig dir-los-hi, hem de jugar 4-4-2 i que Kanté marqui a Messi. Tots es van riure i em van dir si em pensava que la selecció era el mateix que l'Atlètic. Al final vam jugar així!", ha explicat en to dispers.