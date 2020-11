Koeman: "Messi i De Jong necessiten descansar"

El Barça anirà a Kíev sense Leo Messi i Frenkie de Jong. "Hem decidit que no vinguin. Tenim una situació còmoda a la Lliga de Campions i ells han jugat molts minuts, amb nosaltres i amb les seves seleccions. Necessiten descansar i ara és un bon moment per fer-ho. És increïble com està d'atapeït el calendari, és una bogeria. La UEFA hauria de reflexionar", ha explicat Ronald Koeman. El conjunt blaugrana ha guanyat els tres partits de la fase de grups disputats fins ara en la competició europea.

Amb l'allau de baixes al Barça i el descans per a De Jong, el central del filial Óscar Mingueza podria ser titular aquest dimarts contra el Dinamo de Kíev fent parella amb Clément Lenglet. Roland Araújo encara la recta final de la seva recuperació i Samuel Umtiti continua sent una incògnita. "Tant de bo puguem comptar amb ell en dues setmanes", ha dit Koeman, però ha recordat que porta "molts mesos sense jugar". Amb la baixa de llarga durada de Gerard Piqué, l'equip intentarà fitxar Eric García al mercat d'hivern, però Koeman ha admès que dependrà de la situació del club, amb la tresoreria molt afectada i el límit salarial reduït. "Els joves també tindran les seves oportunitats", ha dit el tècnic. L'entrenador blaugrana ha negat que deixar marxar Todibo i el central del filial Jorge Cuenca a l'estiu fos un error. "Necessitaven tenir munts", ha recordat.

Malgrat que la situació a la Lliga és complicada, amb el Barça encallat a la mitja taula i amb rivals com l'Atlètic de Madrid a nou punts de distància, Koeman ha explicat en to seriós que no ha perdut l'energia ni les ganes, però que no està satisfet amb els resultats al campionat estatal. El neerlandès confia en revertir la situació: "Soc optimista amb el calendari que tenim fins a finals d'any". Respecte a Leo Messi, el neerlandès ha dit que confia que "continua sent el futbolista" que necessiten. I pel que fa a la baixa de Piqué, ha dit que és "trist per a tots": "Primer per a ell, després per al club i per a l'afició. Però ho hem d'acceptar i solucionar".

Lenglet, líder de la defensa

Clément Lenglet, l'únic central del primer equip disponible ara mateix, ha explicat que se sent còmode amb Frenkie de Jong com a central d'urgència, però que el neerlandès "no està acostumat a jugar en aquesta posició i només ho fa" per ajudar-los. En tot cas, De Jong no serà el seu company a Kíev aquest dimarts, però segurament sí diumenge contra l'Osasuna.

651x366 Clement Lenglet / MARTIN DIVISEK / EFE Clement Lenglet / MARTIN DIVISEK / EFE

El defensor francès ha lamentat la baixa de Gerard Piqué i ha admès que els afecta, però ha recordat que ja fa uns dos anys que és al Barça, en relació a si ha de fer un pas endavant i ser el líder de la defensa. Lenglet també ha valorat que jugar de central dretà i no esquerrà suposa alguns canvis tant en el "posicionament com en la sortida de pilota", però que jugarà on faci falta per ajudar el club.

El futbolista francès també ha parlat del mal rumb del Barça a la Lliga. "No podem abaixar els braços. Seria una falta de respecte per a nosaltres, com a professionals, i per als aficionats. Hem de revertir la situació i guanyar el màxim de partits per lluitar per la Lliga", ha afegit. Lenglet també ha dit que, en el primer gol de l'Atlètic de Madrid de dissabte, els va faltar ser més agressius i estar més atents.