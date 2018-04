Leo Messi fa més bonic el rècord (3-1)

Trenta-vuit partits invicte. Tota una Lliga. El Barça ha arribat a aquesta xifra rodona després de derrotar el Leganés al Camp Nou en un partit solvent i atractiu, encarrilat a la primera meitat gràcies al bon joc col·lectiu i a l'efectivitat de Leo Messi, autor d'un 'hat-trick' (3-1). Una victòria que serveix perquè els blaugranes igualin els 38 partits d'imbatibilitat que tenia la Reial Societat dels anys 80. I, de pas, fer un pas més cap a un títol de Lliga que cada vegada està més aprop.

Era un partit ideal per aconseguir el rècord i l'equip no ha fallat, en un duel on Valverde ha aprofitat per fer rotacions i donar descans als futbolistes més carregats de minuts, com Iniesta, Jordi Alba i Umtiti. Tot i que, a la segona part, i quan el marcador no era clar, els dos primers han entrat al terreny de joc.

El Leganés ha sortit a jugar conscient que aquesta no era la seva Lliga i ha intentat aconseguir que el partit es jugués a poques revolucions. Però el Barça no s'ha deixat aixecar la camisa i de seguida ha mogut la pilota amb velocitat, sacsejant un rival que, aculat al darrera, anava de banda a banda fins que al final s'ha esquerdat.

Luis Suárez ha tingut la primera gran ocasió per marcar, però ha enviat la pilota al cos de Cuellar. El Barça havia fet mèrits per marcar de jugada però el gol ha arribat de falta directa, amb una magnífica execució de Leo Messi, ajustant la pilota al pal oposat del porter.

Amb avantatge, el Barça ha dominat a plaer i, en un primer temps de bon futbol i sobretot, millor control, ha trobat el segon gol gràcies a una magnífica passada a l'espai de Rakitic que no ha perdonat Leo Messi.

Una segona part diferent

Tot el que al primer temps havia estat solvència i control, s'ha convertit en mandra després del descans. El Barça ha sortit a jugar com si la fina estigués feta i el Leganés, en una jugada aïllada, ha pogut trobar el gol que ajustava el marcador i feia posar una mica nerviós el Camp Nou. En un desajust defensiu després que Piqué no aconseguís tallar una passada, El Zhar ha quedat sol a la frontal i ha superat Ter Stegen.

Quedaven vint minuts i el Barça havia de despertar de la migdiada. I l'equip ho ha fet, concedint només una rematada al Leganés en el tram final del partit. Valverde, per si un cas, ha fet entrar Iniesta i Jordi Alba, que han ajudat a acabar de controlar l'enfrontament.

El resultat era incert però l'equip blaugrana mai ha donat la sensació d'estar desbordat, sobretot després dels canvis, i ha generat prou perill com per marcar. No ho ha pogut fer ni Dembélé ni Suárez, però sí Messi, després d'un control a la frontal i una rematada de vaselina per fer el seu tercer gol de la nit i acostar una mica més el Barça a la Lliga.