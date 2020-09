Luis Suárez, l’altre maldecap de Bartomeu

Una de les conclusions que van sortir de les primeres reunions de Ronald Koeman amb Josep Maria Bartomeu i Ramon Planes és que per poder fitxar futbolistes, primer caldrà obrir la porta a altres. Koeman es va encarregar de comunicar-ho personalment a quatre d’ells: Luis Suárez, Arturo Vidal, Ivan Rakitic i Samuel Umtiti. D’aquests, un ja ha marxat, el croat, en una operació per la qual el Sevilla ha pagat 1,5 milions d’euros. Massa poc. A més d’alliberar massa salarial, el Barça necessita rebre diners per poder gastar-los en els jugadors que Koeman demana. Conscients que amb Samuel Umtiti poc negoci faran -el francès no rep ofertes perquè tothom sap que encadena lesió rere lesió-, la direcció esportiva intenta vendre jugadors de La Masia, com Dani Morer, que marxarà al futbol portuguès aviat. I confia que la Serie A italiana s’animi a pagar per endur-se Luis Suárez i Arturo Vidal.

De moment, però, la jugada no acaba de sortir bé. Tant l’Inter de Milà, en el cas de Vidal, com la Juve, en el cas del davanter uruguaià, intenten aconseguir que els jugadors rescindeixen el seu contracte amb el Barça per no haver de pagar cap traspàs. Certament, el Barça deixaria de pagar un dels sous més alts, el de Suárez, però fonts del club expliquen que la idea era també poder cobrar diners ara, dins d’una operació de mercat pel golejador, que té 33 anys. És a dir, tant l’Inter de Milà com la Juve volen fer, més o menys, com el Sevilla amb Rakitic: no pagar traspàs o pagar una xifra simbòlica aprofitant que són futbolistes veterans. I tot, el dia que a la Juve van presentar el brasiler Arthur Melo, que arriba al club piemontès gràcies a la caòtica operació en què la Juve i el Barça van intercanviar-se Pjanic i el brasiler. Melo es va mostrar agraït al Barça -“Sempre m’han tractat amb molta estima”- tot i que va acabar sancionat perquè no volia participar en els últims entrenaments. A la roda de premsa, de fet, Arthur va parlar sobre la possibilitat de retrobar-se amb Luis Suárez a la Vecchia Signora. “És un gran jugador, ens ajudaria, segur”, va dir.

La Juve, que busca un davanter centre amb experiència, com ha demanat el nou tècnic del club, Andrea Pirlo, ha negociat amb Edin Dzeko (Roma) i ara amb Suárez, amb qui gairebé tenen un acord per a un contracte de dues temporades amb un sou de 10 milions anuals. Falta, però, l’acord amb un Barça que necessita diners. Sense poder vendre jugadors, Koeman seguirà sense reforços. I les operacions queden totes aturades en espera de les sortides. Així, si fa uns mesos es parlava de la possibilitat de fitxar el davanter argentí de l’Inter Lautaro Martínez, ara aquesta opció cotinua aturada. Als Països Baixos, ahir es parlava de negociacions per fitxar Georginio Wijnaldum, migcampista del Liverpool de 29 anys, a canvi d’una xifra d’entre 15 i 20 milions d’euros. Però des del Barça ho refreden.