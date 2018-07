Malcom, l'alternativa del Barça a Willian

El Barça té un pla B per si el brasiler del Chelsea Willian no acaba fitxant per l'entitat blaugrana. Es tracta d'un altre brasiler, Malcom, jugador del Girondins de Bordeus, i que estava a punt de comprometre's amb la Roma, però al final el traspàs, xifrat per la premsa italiana en 32 milions d'euros més 4 en variables, ha quedat en l'aire davant la intromissió del Barça i que ha avançat Catalunya Ràdio aquest dimarts a la nit.

L'interès blaugrana ha frenat una operació que aquest mateix dilluns es donava per feta entre el club romà i el francès. De fet, el club italià ha arribat a anunciar fins i tot un principi d'acord amb el Bordeus. Malcom té 21 anys i aquesta temporada ha marcat 12 gols i ha repartit 7 assistències en 35 partits a la Ligue 1 francesa.