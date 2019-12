Els joves de la Masia demanen pas en un Barça imbatut a Europa

En un partit en què no havia de passar gran cosa, marcat per la intranscendència, Carles Pérez (primer) i Ansu Fati (després) van protagonitzar el triomf d’un Barça que acaba la fase de grups de la Lliga de Campions imbatut, amb quatre victòries i dos empats. Els joves de la Masia van aprofitar la nit al Giuseppe Meazza per reivindicar-se. Ansu Fati, que va entrar per jugar els últims cinc minuts en substitució precisament de Carles Pérez, només en va trigar un a marcar gol, segellar el triomf del Barça i convertir-se en el golejador més jove de la Lliga de Campions. Amb 17 anys i 40 dies, Ansu va batre el registre que tenia el ghanès Peter Ofori-Quaye, que l’octubre del 1997 va marcar amb l’Olympiacos quan tenia 17 anys i 195 dies.

“L’Ansu té un talent increïble i tant ell com jo som un exemple per a la Masia. Si hi creus i hi confies, com que el club creu en el planter, es pot arribar al primer equip”, va dir un emocionat Carles Pérez després del partit. La sorprenent irrupció d’Ansu Fati al Barça, sobretot en un començament de temporada marcat per les nombroses baixes a la davantera va deixar en segon terme la presència de Pérez al primer equip, un futbolista treballador i que, sense tenir l’impacte que ha tingut el jove davanter guineà, ha complert amb nota quan Ernesto Valverde ha confiat en ell. L’atacant de Granollers va debutar ahir a la Lliga de Campions, es va estrenar amb gol i va activar una clàusula en el seu contracte que suposa una millora en la seva fitxa, que s’equipararà a la categoria d’un futbolista del primer equip. Pérez seguirà mantenint fitxa de futbolista del filial, però la seva millora salarial anava supeditada al fet que el futbolista disputés un mínim de set partit oficials acumulant 30 minuts o més damunt la gespa. “Per a mi això no canvia res, jo seguiré treballant i aprofitant les oportunitats que em doni l’entrenador”, va dir.

651x366 Ansu Fati felicitat pels seus companys / AFP Ansu Fati felicitat pels seus companys / AFP

Contra l’Inter, Carles Pérez va acumular la seva novena participació amb el primer equip del Barça aquest curs. L’atacant de 21 anys ha disputat un partit de Lliga de Campions en què ha sigut titular i ha marcat gol (el d’ahir), i vuit partits de Lliga, cinc dels quals com a titular i marcant un gol (contra el Betis, en la segona jornada, en què el Barça va golejar 5-2 el conjunt andalús). Amb el filial només ha jugat un partit aquesta temporada, en el qual els blaugranes van empatar (3-3) amb el Cornellà i Pérez va fer un dels gols. D’aquesta manera, el futbolista ha marcat en les tres competicions que ha participat aquesta temporada. “Estic molt content perquè és el meu debut a la Champions, i marcar en un camp mític com aquest és un somni. Tots m’han felicitat”.

Nàpols, Chelsea, Tottenham i Lió

El Barça ja sap quatre dels possibles rivals amb els quals es podria creuar als vuitens al sorteig que se celebrarà dilluns a Nyon: el Nàpols, que ahir després del partit va destituir Ancelotti; el Tottenham, de Mourinho; el Chelsea, de Lampard, i l’Olympique de Lió, de Rudi García. Per la seva part, el Reial Madrid, que aquesta nit (21 h, Movistar Liga de Campeones) visita el Bruges en un partit intranscendent, ja que no té opcions de quedar primer de grup i passarà com a segon. Podria creuar-se amb el Liverpool en un duel que suposaria la reedició de la final del 2018 que es van endur els blancs en una nit per oblidar del porter Loris Karius. Els reds van segellar ahir la seva classificació com a primers del grup E després de guanyar el Salzburg a domicili (0-2).