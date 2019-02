Messi: "Avui hem tornat a ser nosaltres, estem preparats per al Bernabéu"

Leo Messi, capità del Barça i autor d'un 'hat trick' contra el Sevilla, ha valorat la victòria al Sánchez Pizjuán: "Era importantíssim guanyar aquí, per seguir amb la diferència amb els nostres perseguidors a la Lliga. Avui hem recuperat el nostre joc, que era el més important. Hem tornat a fer un gran futbol”. L'argentí ha lloat el rival: "Era molt difícil guanyar aquí, el Sevilla és un gran equip, que juga molt bé al contraatac, i es podien avançar i ha passat, però nosaltres hem sabut capgirar el partit".

Messi també ha fet autocrítica, pel rumb del Barça abans del duel d'avui contra el conjunt andalús: "No sempre podem jugar a un gran nivell. Veníem d’una ratxa en què, sincerament, no hem fet el nostre millor futbol. Però avui hem tornat a ser nosaltres, hem demostrat que si la cosa flueix, els gols surten sols". L'astre argentí també ha enviat un missatge d'optimisme abans d'anar al Santiago Bernabéu per jugar la tornada de les semifinals de la Copa dimecres: "Totes les competicions són importants per a nosaltres, no tirem res. El partit de dimecres contra el Madrid, al seu camp, serà duríssim, però estem convençuts que ho podem fer".