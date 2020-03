Messi i la tònica de quedar-se en blanc contra el Madrid

La dimensió de Leo Messi el fa responsable dels resultats del Barça. El caos del projecte l’acosta a un protagonisme més evident en les alegries i les derrotes per ascendència en el joc. La seva genialitat té en part aquest peatge. El davanter del Barça va tornar a aparèixer ahir amb intermitències en el clàssic contra el Reial Madrid. Segueix demanant a crits la figura d’un davanter centre que fixi els centrals per alliberar-lo i tenir marge per poder moure’s entre línies.

És l’altra cara de la baixa de Luis Suárez. Zinedine Zidane es va dedicar a acumular homes en la posició de Messi per trencar la circulació de pilota. La premissa va posar en perill la solidesa de la defensa per moments, quan el Barça va obrir el camp. Sense Semedo i Alba guanyant metres, Leo Messi i Griezmann es van quedar sense espais per poder intentar la seva acció. És una tònica recurrent.

Messi i Cristiano

L’argentí porta cinc enfrontaments davant el conjunt madrileny sense veure porteria ni fer passades de gol, limitant-se a ser un focus d’atenció per als rivals. Aquesta sequera coincideix amb la sortida de Cristiano Ronaldo del Madrid. És la teoria dels vasos comunicants entre homes franquícia. En els cinc últims clàssics amb el portuguès vestint de blanc, Messi va anotar cinc dianes, un xut al pal i una assistència.