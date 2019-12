La policia es planteja crear un cordó de seguretat que permeti l'arribada dels jugadors al Camp Nou el dia del clàssic

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional fa setmanes que treballen en el dispositiu per al clàssic del dimecres 18 de desembre al Camp Nou. Aquest dimarts Tsunami Democràtic ha anunciat que l'objectiu és bloquejar els accessos a l'estadi del Barça des de quatre hores abans que comenci el partit (previst per a les 20 hores). Un anunci que no ha sorprès els cossos policials que ja assumien des de fa temps aquesta hipòtesi i tenen pensat un pla per permetre l'arribada dels jugadors a l'estadi.

De fet, els Mossos s'han plantejat la idea de crear un cordó policial des de l'Hotel Princesa Sofia, l'allotjament del Reial Madrid, fins al Camp Nou, per assegurar que els jugadors i el cos tècnic puguin accedir al camp. De la mateixa manera, el Barça s'ha plantejat concentrar els seus jugadors (un fet que, quan es tracta d'un partit a casa, no és gens habitual), tot i que la decisió final es prendrà seguint el consell dels Mossos d'Esquadra.

De moment, ni els Mossos ni el conseller d'Interior han fet declaracions públiques al respecte. Sí que ha parlat del tema el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, que ha assegurat que estan "ocupats" en garantir la seguretat del Barça-Madrid perquè es desenvolupi "sense connotacions" més enllà de l'esportiva. En declaracions als mitjans després de saber les intencions de Tsunami Democràtic, ha indicat que el clàssic es disputarà amb la "necessària tranquil·litat", i ha subratllat la bona coordinació i el "treball continu" entre les diferents forces de seguretat de l'Estat, incloent-hi els Mossos d'Esquadra.

Fonts del ministeri recorden que les competències en seguretat ciutadana les tenen els Mossos i que la Policia Nacional treballarà colze a colze amb ells si se'ls hi requereix. També confirmen que s'està treballant des de fa setmanes en el dispositiu i que no són nous els possibles problemes que es puguin crear al voltant d'un estadi de fubtol a Espanya. En aquest sentit, recorden que la final de la Copa Libertadores de l'any passat es va haver de jugar a Madrid pels aldarulls que s'havien provocat a Buenos Aires (Argentina) en l'enfrontament entre Boca Juniors i River Plate.

Un clàssic ja ajornat

El partit s'hauria d'haver disputat el dissabte 26 d'octubre, però després de la petició de la Lliga d'ajornar el matx o de disputar-lo al Bernabéu en comptes del Camp Nou per les manifestacions que hi va haver a Catalunya arran de la sentència del Procés, el Comitè de Competició va decidir ajornar-lo. Un cop decidit que el clàssic no es jugaria el dia previst, els dos clubs es van posar d'acord per buscar una nova data i van decidir jugar-lo el dimecres 18 de desembre, una data que Javier Tebas, president de la Lliga, va rebutjar perquè el mateix dia hi ha jornada de Copa del Rei.

Tebas, de fet, va ser un dels principals interessats a suspendre el clàssic per evitar que hi hagués manifestacions de caràcter polític dins l'estadi o que hi pogués haver algun tipus d'invasió de camp. El Madrid, que està a l'espera de veure quin és el dispositiu que munten els cossos de seguretat per garantir que es disputi el partit, ha decidit que anirà cap a Barcelona el mateix dia al matí. L'equip blanc està molt enfadat amb Tebas, a qui culpa de tota aquesta situació, ja que considera que ajornant la data s'ha donat temps extra a Tsunami Democràtic per organitzar-se.

"Esperem que guanyi el futbol"

Jordi Cardoner, vicepresident del Barça, ha indicat des de Milà, on el Barça juga aquest dimarts a la nit (21 h) contra l'Inter, que espera que es jugui el partit contra el Madrid. "Esperem que així sigui i que guanyi el futbol", ha comentat, i ha afegit que el Camp Nou sempre ha estat "un espai de lliure expressió". "Esperem que en el partit contra el Madrid tothom tingui un espai on expressar-se lliurement, tal i com hem fet sempre", ha conclòs, abans d'entrar al dinar entre les dues directives prèvia al partit contra l'Inter.