L'Organització Nacional de Trasplantaments diu que el procés d'Abidal es va fer "d'acord amb la llei"

L'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) ha tancat la investigació interna que ha fet juntament amb l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), després que a principis de mes 'El Confidencial' publiqués unes informacions en què s'assegurava que Sandro Rosell estaria involucrat en la compra il·legal d'un fetge per a Éric Abidal.

L'ONT conclou que, segons les seves dades, "el trasplantament hepàtic del senyor Éric Abidal es va fer d'acord amb la legislació vigent i la bona pràctica clínica". "En contra del que s'ha publicat, Abidal va formar part de la llista d'espera per al trasplantament de donant mort. Davant la progressió de la seva malaltia, l'equip mèdic va considerar l'opció d'un trasplantament hepàtic de donant viu, cosa que en cap cas excloïa la possibilitat de trasplantament de donant mort si hagués sorgit la possibilitat", indiquen.

Sobre el fet que s'assegurés que era un fetge comprat il·legalment, l'ONT afirma: "Les identitats del donant i del receptor i el parentiu entre els dos van ser comprovats documentalment al centre, en el primer filtre que la llei preveu per a la donació en viu. Tot i que la legislació no exigeix que la donació entre vius hagi de ser en l'àmbit familiar, com que es va especificar l'existència d'una relació de parentiu, aquesta es va verificar documentalment. A l'Hospital Clínic consta acta de naixement i llibre de família tant del donant com del receptor, i es dedueix que són cosins germans". Posteriorment, segons relata l'Organització Nacional de Trasplantaments, "el donant va comparèixer davant la jutge encarregada del Registre Civil de Barcelona", abans de procedir a l'extracció de l'òrgan. La jutge va tornar a comprovar la documentació i la relació entre tots dos i va deixar constància que "la donació es realitzava de manera lliure i altruista".

L'ONT indica que, atesa la gravetat dels fets denunciats, "es personarà com a acusació particular si la jutge decideix reobrir el cas". "Si aquests fets no s'investiguen fins al final, poden generar desconfiança entre la ciutadania sobre el procés de donació d'òrgans, que permet salvar milers de vides al nostre país cada any", conclouen.

A banda, l'ONT recorda que el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha realitzat una inspecció a l'Hospital Clínic, però que l'informe encara no s'ha fet públic.