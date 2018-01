Paulinho, un rocker entre violins

Cap migcampista ha fet més gols que Paulinho a la Lliga, ara mateix. El brasiler ha marcat el doble de gols que Cristiano. I, de fet, ja ha igualat el seu rècord de gols en una temporada. És a dir, vestit de blaugrana, és feliç. Les dades no menteixen. Però tampoc menteix el seu joc. Paulinho és un guitarrista de rock que arriba a una orquestra clàssica plena de violins com és el Barça. Com que és brasiler, tothom espera d’ell que sigui tan harmoniós com Chico Buarque, quan, en realitat, li agrada el heavy. Com a tants brasilers, de fet, tot i que els tòpics diguin el contrari.

Paulinho hauria d’estar fora de qualsevol debat. Titular amb la selecció brasilera, és un futbolista contrastat. El que sí que hauria de generar debats, i en genera, és si és un futbolista que encaixi al Barça. Molts cops es confonen les coses. Es pot dubtar sobre el paper de Paulinho sense dubtar de Paulinho. És a dir, pots ser un geni amb la guitarra elèctrica, però entre violins crides l’atenció. I no necessàriament d’una manera positiva. Paulinho és complidor. Un futbolista treballador i metòdic, sense una vida desordenada, dels que s’entrenen bé i competeixen com cal. Un d’aquells jugadors que saben que se’ls ha obert la porta del cel fitxant pel Barça abans dels 30 anys i que ho donarà tot per triomfar. Però amb Paulinho, el Barça explora camins en què hi ha el risc de fiar-ho tot a la contundència ofensiva. Un Barça més mortal, menys atractiu.

Paulinho, massa lent en la jugada del primer gol local i ben puntual en el primer gol blaugrana, va patir tant com el Barça. Ara bé, Paulinho genera debats pel que fa, sigui positiu o negatiu. André Gomes, en canvi, genera debats perquè sempre et preguntes què està fent. “Unir l’equip”, ha arribat a dir Valverde, com si el portuguès fos un pedaç, un peatge, un complement. Tots dos, però, són víctimes del gran debat que viu el Barça: ¿com es podrà viure sense Iniesta? Sense ell el Barça perd màgia, pateix. I els migcampistes, comparats amb Iniesta, semblen fluixos, sempre. Encara que compleixin, com Paulinho.