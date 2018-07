Pendents de tancar els ‘naming rights’ del Camp Nou

Si es compleixen els pronòstics de la directiva del Barça, d’aquí un any ja hi haurà grues treballant al Camp Nou. Aprovada definitivament la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM), i mentre estan a punt d’enllestir-se la construcció de l’estadi Johan Cruyff –el nou Miniestadi al costat de la Ciutat Esportiva–, ja només falta acabar de tancar el finançament de les obres de remodelació. Són els 'naming rights', el cognom comercial del Camp Nou, que ha de servir per ingressar entre 200 i 250 milions d’euros, un terç del cost total de les obres. Ara bé, aquest patrocinador encara no està a punt, i les negociacions podrien allargar-se uns quants mesos més, ben bé fins a la meitat de la temporada.

La primera previsió era que es conegués el nom de l’empresa a principis d’aquest any, però el club es va excusar amb la situació política que vivia Catalunya –pendents de formar govern– per justificar que les converses s’allarguessin més del que tenien previst. Tampoc hi ajudava, explicaven, que no s’hagués aprovat definitivament la MPGM. De fet, des dels despatxos nobles asseguraven que un cop s’haguessin resolt els dos temes els 'naming rights' es desencallarien “molt ràpidament”. Però han passat les setmanes i els responsables de les negociacions han tornat a allargar el termini. Per tant, ara mateix està “pràcticament descartat” que es pugui proposar el patrocinador a l’assemblea de l’octubre –els compromissaris hi han de donar el vistiplau– i es calcula que “segurament” caldrà esperar entre desembre i gener. Segons fonts pròximes a la negociació, les empreses finalistes són dues: una d’asiàtica i una dels Estats Untis, vinculades en el sector de la tecnologia o les telecomunicacions.

Malgrat aquesta demora, des del club asseguren que no hi ha cap contratemps i es justifiquen parlant de la complexitat d’aquestes negociacions, ja que el patrocini, a banda de ser per un import molt elevat, també serà per a moltes temporades. Per tant, fonts oficials asseguren que no hi ha d’haver cap problema perquè les obres al Camp Nou comencin l’estiu del 2019. També aquest any s’haurà d’inaugurar l’estadi Johan Cruyff i enderrocar el Miniestadi.

Mentrestant, aquest estiu ja s’estan fent alguns treballs a l’estadi, previs a la reforma de l’Espai Barça. D’entrada, un canvi en el sistema elèctric que permetrà que les instal·lacions del club –en especial, l’estadi i el Palau Blaugrana– disposin de més potència. La segona, una reforma del túnel de seguretat que hi ha a l’interior del Camp Nou i que comunica el terreny de joc amb l’exterior.

Es crea l’Oficina de l’Espai Barça

A l’espera que comencin els treballs al Camp Nou, el club ha decidit posar en marxa l’Oficina de l’Espai Barça (OEB). La iniciativa l'ha presentada el vicepresident Jordi Cardoner, responsable de l'Àrea Social, i servirà per “poder atendre personalment tots aquells requeriments dels socis” en relació amb les obres. I, en especial, resoldre els dubtes sobre els abonats que hauran de ser reubicats un cop acabades les obres.

En aquesta OEB també s’informarà dels detalls del calendari de remodelació i hi haurà una recreació virtual perquè els abonats es facin la idea de com veuran el futbol des de la seva localitat un cop enllestit el nou estdi.