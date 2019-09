Piqué: "Som el Barça i no podem tenir excuses"

Gerard Piqué ha valorat aquest dimarts el moment del Barça després de la victòria contra el Vila-real (2-1). El central del conjunt d'Ernesto Valverde ha explicat que els resultats d'aquest primer tram de la temporada són fruit del format de la pretemporada d'aquest estiu: "La pretemporada no ens ha ajudat, crec que ha estat la gira que ens ha fet viatjar més, amb més quilòmetres i menys entrenaments. Avui és cert que no hem fet bons trams de partit, però el resultat és molt bo. Ells ens han fet el gol amb el primer xut a porteria", ha comentat.

"La pretemporada no ens ha ajudat, però tampoc ho han fet les baixes. Però és cert que som el Barça i que no hem de tenir excuses. Aquí hem de treure els partits. És una cosa nostra. Quan les coses van malament, és cosa nostra. Contra el Getafe intentarem sortir a imposar el nostre joc des del principi. Que no hi sigui Leo Messi és un contratemps. És el millor jugador del món, però no podem tenir excuses", ha explicat el barceloní.

El blaugrana també ha analitzat els xiulets que ha rebut Luis Suárez quan ha estat substituït en la segona meitat: "Els entenc, perquè la gent paga una entrada i espera el millor espectacle. No som màquines, intentem fer-ho el millor possible. Entenc que l'afició tingui la seva opinió, però no li donaria més importància. L'equip ha guanyat, que era el més important, si no ens hauríem allunyat dels rivals a la taula de classificació".