Piqué: "Està bé que la gent s'il·lusioni, però encara queda molt"

Després de la victòria davant del Betis (1-4), Gerard Piqué s'ha passejat eufòric per la zona mitxa del Benito Villamarín. "Estem molt contents, era un partit important per nosaltres, per ampliar la distància amb el segon classificat", ha valorat el central català, alhora que ha admès que la Lliga està força encarrilada, i que està molt bé que la gent s'il·lusioni amb el triplet, però que que "encara queda molt" i estan avisats de les punxades els últims anys als quarts de la Lliga de Campions.

Piqué també ha parlat del futbolista més destacat del partit, Leo Messi: "Mai pots saber que passarà en el futur, però Messi, fins ara, és irrepetible i únic, ningú ha fet el que ha fet ell durant 12-13 anys seguits". El central català ha rebutjat entrar a valorar els rumors que tornen a vincular Griezmann en l'orbita del Barça i si té algun altre documental prevista amb el davanter francès de l'Atlètic de Madrid: "De moment no, i respecte el seu futur, és una pregunta per a ell".