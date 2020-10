Més que una Moció emprendrà accions legals contra Bartomeu si no ha convocat el vot dimarts a les 9 del matí

La plataforma Més que una Moció ha donat de marge fins demà a les 9 del matí perquè el Barça convoqui el vot de censura. Els promotors de la moció, que han presentat la campanya a favor del sí (al cessament de la junta directiva), consideren que si el president, Josep Maria Bartomeu, no posa les urnes per al cap de setmana "cometria la violació més flagrant dels estatuts de la història del Barça". I, per tant, emprendrien accions legals contra ell i la resta de membres de la directiva.

"Si demà a les 9 del matí no està convocat el vot, entendrem que la junta no l'ha convocat dins els terminis legals, i això és una violació flagrant dels estatuts", assegura Duch, que ha estat acompanyat en la compareixença per Ricard Faura, també integrant de la plataforma. Cap dels dos, però, ha volgut concretar quines serien aquestes accions legals. "N'hi ha una sèrie, però ara no és el moment de concretar-les. Esperem a dimarts a les 9 del matí", ha afegit Faura.

Més que una Moció busca entre 300 i 400 interventors

Per ara, Més que una Moció ha presentat els cartells a favor del sí i ha fet una crida a aconseguir socis voluntaris per fer d'interventors. "La xifra ideal seria tenir-ne entre 300 i 400. Alguns ja s'han apuntat", expliquen. No han detallat, però, el pressupost d'aquesta campanya, tot i que han assegurat que serà "de mínims", ja que no tenen gaire capital per pagar-la. El Barça i els promotors de la moció de censura estan jugant al gat i a la rata. El club està dilatant al màxim la votació, mentre que la plataforma fa pressió amb la campanya i l'amenaça d'anar a judici.

Possibles conseqüències penals

Però, ¿i si Bartomeu finalment es nega a convocar els socis? Fonts de Més que una Moció veuen "factible" aquesta possibilitat i creuen que al Barça fins i tot poden haver-ho valorat perquè això permetria a Bartomeu "guanyar temps". I és que fins que no hi hagués una resolució judicial passarien uns mesos. Tot i així, a la plataforma ho consideren una aposta "arriscada" perquè, a curt termini, "hi ha mecanismes" perquè els tribunals forcin la directiva a posar les urnes. I, en última instància, el president i la directiva s'enfronten a possibles conseqüències penals.

"No preveiem cap escenari que no sigui convocar el vot i posar les urnes el dia 1 –insisteix Duch–. Poden dimitir, i de fet ja fa temps que haurien d'haver dimitit. Però si no ho fan, els socis hem de poder votar. És el que ens demana el cos".

Dilatar el procés

El gran debat, en el cas que Bartomeu accedeixi a convocar els socis, és si finalment es podrà votar o no. D'acord amb els estatuts, la votació havia de ser com a molt tard a principis de novembre. La directiva, però, ha estat dilatant el procés al màxim, intentant que per la pandèmia sigui el govern de la Generalitat qui finalment digui que no es pot votar per raons sanitàries. De fet, aquest mateix dilluns el club ha enviat una carta al vicepresident, Pere Aragonès, en què demana la suspensió de la votació, segons ha avançat RAC1. Fins ara la resposta, tant de la Generalitat com del Procicat, ha estat contundent assegurant que es podia votar.

"Ni votarem en bars, ni en restaurants, ni a les 12 de la nit. Per tant, podem votar perfectament" Marc Duch Més que una Moció

Inicialment el club havia proposat una votació en diferents seus i durant dos dies (1 i 2 de novembre), per evitar aglomeracions. El Procicat, però, demanava que s'afegissin més seus de votació. Però la setmana passada hi va haver un gir. La directiva, a través del vicepresident Jordi Cardoner, va dir que "no hi ha temps per preparar aquesta nova logística". Com a conseqüència, aquest dilluns feien una última proposta, en què el Camp Nou seria l'única seu de votació. "És molt trist que el Barça demani a la Generalitat que no autoritzi el vot. Si la directiva no vol votar, que no convoqui els socis i que s'atengui a les conseqüències", respon Duch, que afegeix que "no s'entén que d'una proposta inicial de 12 seus es passi finalment a una proposta d'una seu única".

Pendents de la Generalitat

Des de Més que una Moció creuen que la Generalitat no s'oposarà a la votació, ja que el toc de queda no els afecta. "Ni votarem en bars, ni en restaurants, ni a les 12 de la nit. Per tant, podem votar perfectament". I conclouen que si el Barça argumenta que no ha tingut temps per preparar la logística, "la resposta és fàcil: haver-s'hi posat abans". Per acabar, i davant la possibilitat que hi hagi un confinament de cap de setmana, Duch i Faura responen que no els afecta. "Si no es pot votar el diumenge dia 1, es pot fer el dia 2 perfectament, que és laborable". "La Generalitat ha repetit en diferents ocasions i per diferents responsables que no hi ha cap impediment sanitari perquè es pugui votar. La pandèmia que estem vivint no pot evitar els mecanismes democràtics. S'ha votat a Xile, es votarà a Bolívia, als Estats Units...", ha conclòs.