Rafinha: "Les declaracions del meu pare són equivocades, estic al Barça per esforçar-me al màxim"

El migcampista blaugrana del Barça, Rafinha Alcántara, ha estat un dels tres esportistes convidats en la presentació de la II Cursa Barcelona en Marxa Contra el Càncer. Rafinha ha deixat clar que està "centrat" amb el Barça i que no vol que es posi en dubte el seu compromís. Respecte les contundents paraules del seu pare i representant, Mazinho, que ha afirmat aquesta setmana que no entén la situació del seu fill, que passa de titular a suplent i que "el que necessita és jugar 30 o 40 partits per temporada", Rafinha ha reconegut que "són equivocades" perquè els seus valors, quan no juga, és entrenar més fort el dia següent. "Un valors que m'ha ensenyat el meu pare", ha reconegut.

Rafinha no ha volgut deixar una porta oberta a una possible sortida al mercat d'hivern: "Soc jugador del Barça i estic completament compromès amb l'equip". Respecte el fet d'haver disputat partits importats de titular contra el Reial Madrid o l'Inter de Milà per després tornar a ser suplent o caure de les convocatòries, el migcampista brasiler ha argumentat: "Estic en un dels millors equips del món, on hi ha els millors jugadors del món i la competitivitat és molt gran. El que he de fer és esforçar-me i treballar més".

Rafinha també ha obert de bat a bat les portes del Barça a un possible retorn de Neymar: "M'agradaria que tornés. És dels millors jugadors del món". El migcampista blaugrana, també ha afirmat que, ara per ara, no és una cosa que parlin al vestidor. "No he parlat amb Neymar sobre aquest tema", ha afegit. Preguntat per l'actitud d'Ousmane Dembélé, Rafinha no ha fet cap toc d'atenció al francès: "No sóc un tipus de persona que jutgi els altres. Jo als entrenaments el veig compromès".