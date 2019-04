Riqui Puig, la cirereta d'un onze revolucionari de Valverde

Amb la Lliga gairebé sentenciada i a tres dies de rebre el Manchester United, Ernesto Valverde ha decidit fer canvis dràstics en el partit a Osca. Se n'ha ressentit el resultat, com era d'esperar, però ha servit -a banda de donar descansos- per veure el debut en Lliga de Rique Puig, una de les perles del planter. "És com un somni i estic molt feliç", deia després del partit.

El migcampista de Matadepera, de 19 anys, ha estat el nom més destacat de l'onze inicial a El Alcoraz, i ha deixat detalls de qualitat interessants, sobretot pel que fa a la visió de joc. L'acció estrella, però, ha estat una pilota interior per a Dembélé, al minut 15. Una passada inesperada, trencant la línia defensiva del conjunt local, que l'extrem francès no ha pogut acabar convertint en gol.

No ha estat un debut plàcid, entre d'altres coses perquè no ha jugat en el 4-3-3 clàssic sinó en el 3-5-2 excepcional que l'entrenador ha utilitzat a Osca. Valverde li ha donat 66 minuts a Riqui Puig, abans de canviar-lo per Jordi Alba. Poc més d'una hora de joc per a un futbolista que ha anat de menys a més, participant cada vegada més en el joc i socorrent el Barça en accions defensives.

Riqui Puig ha demostrat talent, capacitat d'associació i anticipació. I també que, als 19 anys, necessita guanyar múscul per poder ser més solvent en el cos a cos. "És un jugador que mai s'amaga", ha destacat Valverde, reconeixent que el terreny de joc, sec, no ha afavorit que els futbolistes poguessin mostrar tot el seu potencial.

El jove jugador, que considera que l'equip ha "jugat bastant bé" a El Alcoraz, ha explicat que no vol ni sentir a parlar d'una cessió, tal com s'havia especulat les últimes setmanes. "Si puc escollir, prefereixo quedar-me aquí. El Barça és el meu club, i el dels meus pares. Estic aquí des de petit i vull jugar aquí molts anys".

Murillo, Todibo i Wague

La de Riqui Puig no ha estat la única novetat de l'Osca-Barça. Jeison Murillo també ha fet la seva estrena en un partit de Lliga. El central colombià, reforç d'hivern del Barça, només havia tingut minuts en l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa contra el Llevant, on va jugar tot el partit tant a l'anada com a la tornada. Des d'aquell 17 de gener, el central havia entrat en vuit convocatòries però no havia sortit al terreny de joc.

D'altra banda, Todibo i Wague han fet el seu debut amb el primer equip, en partit oficial -després de fer-ho a la Supercopa de Catalunya-. Els defenses han complert el seu rol amb solvència. Especialment Wague, que ha estat incisiu en atac i ràpid en les ajudes defensives quan calia córrer per protegir la porteria de Ter Stegen.