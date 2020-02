Sergi Roberto també es lesiona i deixa el Barça amb 14 disponibles

El Barça segueix negat amb les lesions. L’últim a caure ha estat Sergi Roberto, que pateix una lesió a l’adductor de la cuixa dreta i estarà entre tres i quatre setmanes de baixa. D’aquesta manera, el futbolista de Reus quedava fora de la convocatòria per jugar demà a Nàpols, a l’anada dels vuitens de final. Una llista em què només hi ha 14 jugadors disponibles del primer equip. Ja que el quinzè, Martin Braithwaite, no pot jugar a la Champions.

La baixa de Sergi Roberto és especialment sensible perquè el Barça perd el lateral dret titular en l’inici d’una setmana clau, que comença amb el partit europeu a San Paolo i s’acaba diumenge al Santiago Bernabéu, en el clàssic de la segona volta contra el Reial Madrid. És el quart jugador a la infermeria, si s’hi afegeixen les lesions de llarga durada de Luis Suárez i Ousmane Dembélé i la baixa de Jordi Alba, que estarà de baixa aproximadament el mateix termini que Roberto.

El club no donava més explicacions sobre Sergi Roberto, que dissabte no va jugar ni un minut en la golejada del Barça contra l’Eibar (5-0). En qualsevol cas, les proves mèdiques confirmaven ahir al matí que es quedarà fora dels terrenys de joc, com a mínim, fins al cap de setmana del 14 i 15 de maig. En el millor dels casos podria reaparèixer per jugar a Mallorca, tot i que, en funció de la recuperació, podria no jugar fins després de l’aturada per seleccions de l’últim cap de setmana de març.

L’hora de Semedo i Junior

Amb aquest contratemps el Barça es queda sense els laterals titulars. Sergi Roberto havia alternat la posició de lateral dret amb la de migcampista, i Semedo havia jugat a la banda dreta de la defensa o bé havia suplert Jordi Alba a l’esquerra. Amb les lesions, Semedo haurà de jugar com a fix al lateral dret, mentre que Junior Firpo tindrà la responsabilitat a la banda esquerra. Almenys si Setién no fa canvis en l’esquema tàctic dels pròxims partits.

Per tot plegat el Barça es queda amb només 15 fitxes disponibles del primer equip, però amb el condicionant que Braithwaite no pot competir a Europa per haver arribat quan ja s’havien tancat les inscripcions d’hivern a la Champions. Tot i així, el davanter danès viatja amb l’expedició cap a Itàlia per fer pinya amb els seus nous companys i continuar el procés d’adaptació.

La conseqüència directa d’aquesta plaga de lesions és que Quique Setién ha hagut de recórrer novament al filial per poder completar la convocatòria per viatjar cap a Nàpols. L’entrenador cridava a sis futbolistes del Barça B: Iñaki Peña, Riqui Puig, Collado, Ansu Fati, Araujo i Akieme. Dos d’ells quedaran fora de la llista definitiva per jugar el partit. Un serà Iñaki Peña -si no hi ha cap contratemps amb Neto ni amb Ter Stegen-. L’expedició marxa aquest matí de l’aeroport del Prat i a la tarda s’entrenarà a l’estadi de Sant Paolo, l’escenari del partit.

Setién donava la convocatòria després de l’entrenament d’ahir, en què els titulars contra l’Eibar van fer treball de recuperació. També hi havia alguns futbolistes del B que finalment no van entrar a la llista: Mingueza, Cuenca, Ramos Mingo, Reis i Matheus.