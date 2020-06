Setién: "Hem de pensar en com ser més profunds per fer més mal al rival"

"Sabíem que era un partit molt difícil i durant els primers 30 minuts hem estat a un gran nivell: el Sevilla, un equipàs i a casa seva, no ha sigut capaç de passar del mig del camp durant la primera mitja hora. Ens ha frustrat no poder mantenir aquest ritme. Ens feia il·lusió guanyar. El Madrid encara ha de jugar, veurem què fa. Però jo sóc optimista de mena i penso que encara queden molts punts en joc", ha valorat Quique Setién després d'un partit en què els blaugranes han deixat escapar dos punts. El càntabre ha admès que al seu equip li ha faltat profunditat i que han de treballar per millorar en aquest aspecte.

L'entrenador blaugrana ha fet canvis de nou en la davantera titular i Griezmann, suplent, ha entrat al minut 76. "Són decisions que es prenen pensant en el rival. En les opcions que pots tenir endavant i endarrere. Sabent que Jesús Navas és un lateral molt profund, hem preferit apostar pel Martin [Braithwaite]. Ell i l'Antoine [Griezmann] són futbolistes diferents i hem pensat que el Martin ens podia ajudar per les seves característiques".

Setién no ha esgotat els cinc canvis a diferència dels darrers últims partits: "El Luís [Suárez] estava bé i en Leo [Messi] tots sabem que ha de ser al camp. Potser hauria pogut fer entrar l'Ansu o el Riqui [Puig] abans, però també necessitàvem contenir el mig del camp".