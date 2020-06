Setién: "Griezmann pot estar més o menys encertat, però fa una feina encomiable"

Després del triomf contra el Leganés (2-0), Quique Setién ha atès els mitjans. "No ha sigut fàcil. Ells han treballat molt bé, tancant espais per dins amb molta gent", ha analitzat el tècnic blaugrana. "Hem fet circular la pilota amb velocitat, però ens ha costat trobar els espais i superar les línies d'un equip molt concretat en defensa". Respecte a Piqué, que ha acabat el partit amb un cop, el tècnic ha explicat que potser necessitarà "algun punt de sutura" però que confia que "no sigui res".

Més noms propis. "Griezmann pot estar més o menys encertat, però fa una feina encomiable. És un jugador importantíssim per nosaltres. Avui ha marcat, però el VAR ha anul·lat el gol", ha valorat Setién en defensa del davanter francès. "A tots els jugadors que van per dins és més difícil trobar-los davant d'un rival que acumula tanta gent al darrere. Quan estiguem millor amb la pilota potser trobarem més solucions contra equips més replegats. Jo estic molt content amb la la feina feta i el treball de recuperació després de perdre la pilota, que ens evita haver de córrer més metres endarrere. Ho estem treballant", ha afegit.

Ansu Fati, titular i golejador, també ha rebut elogis: "Ha superat unes molèsties que tenia i tot i que encara li falta tenir consistència, per culpa d'aquestes molèsties, ha fet el gol i ha estat molt bé l'estona que ha jugat. Al descans també ha tingut molèsties i l'hem substituït per cuidar-lo i assegurar-nos que no van a més". Setién també ha parlat de les opcions que té en atac: "Tots els jugadors que tinc al davant alternaran minuts, sempre i quant se'ls guanyin, com l'Ansu ha fet aquesta nit i com Braithwaite, que avui no ha jugat, ho va fer contra el Mallorca".

Riqui Puig també ha rebut bones paraules de l'entrenador blaugrana: "Ha aprofitat els minuts que ha tingut. No és fàcil entrar en l'equip, però ho ha de fer com avui, aprofitant els minuts que té. És una llàstima que no hagi pogut fer gol perquè ha tingut ocasions".

Un Camp Nou buit

Setién també ha parlat del Camp Nou buit: "Es perd una part essencial del futbol i això s'acaba notant. Quan jugues a casa segurament et perjudica i a fora, et pot ajudar, perquè hi ha molts equips que es recolzen en el seu públic Com per exemple en el pròxim partit que jugarem a Sevilla. És una circumstància que ens afectarà o ajudarà a tots".