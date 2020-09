Suárez s’aferra al seu contracte per seguir al Barça

A l’espera del comunicat oficial, Arturo Vidal serà el tercer jugador a abandonar el Barça aquest estiu. El tercer migcampista, després d’Arthur Melo i d’Ivan Rakitic. El xilè fitxarà per l’Inter de Milà, on es retrobarà amb Antonio Conte, un tècnic que valora molt les seves característiques i que el coneix molt bé d’una etapa conjunta al Juventus entre el 2012 i el 2014. El club italià pagarà un traspàs simbòlic en una operació que al Camp Nou servirà per alliberar massa salarial i també per plasmar les intencions de Ronald Koeman, que no comptava amb Vidal per al seu projecte, tal com va demostrar dissabte passat deixant-lo fora de la convocatòria per a l’estrena de pretemporada contra el Nàstic de Tarragona. L’ex del Bayern Munic va participar en l’entrenament d’ahir a la tarda a Sant Joan Despí mentre els seus assessors tancaven la rescissió d’un contracte que acabava l’any que ve. Finalment, el jugador renunciarà a gran part del sou que havia de percebre aquest curs. A canvi, el club el deixa sortir pràcticament lliure quan, segons la pàgina especialitzada Transfermarkt, el seu valor de mercat és d’onze milions d’euros. El negoci és semblant al que ha portat Rakitic de camí de tornada a Sevilla.

Vidal, que viatjarà de manera imminent a Milà per signar el nou contracte i passar la revisió mèdica, deixa un llegat contradictori a Barcelona. Si bé el seu estil de joc mai ha generat consens entre l’afició blaugrana, els seus números són indiscutibles: 96 partits i 11 gols. De fet, sense anar més lluny, la passada campanya, amb Valverde i Setién, va ser el migcampista més utilitzat de la plantilla, la qual cosa diu molt de la fiabilitat física que gasta als seus 33 anys. El xilè surt per una porta que Luis Suárez, un altre dels descartats per Koeman, de moment es resisteix a travessar. Al club són conscients de la dificultat que implica, d’una banda, arribar a un acord per a la liquidació de l’ariet uruguaià -amb un any blindat i un altre d’opcional- i, de l’altra, trobar un equip interessat amb prou múscul financer per pagar-li la fitxa, però encara són optimistes de cara a arribar a una entesa. Ara bé, veuen clar que l’estratègia del futbolista passa per aferrar-se al seu contracte i aguantar fins que els tècnics no tinguin més remei que comptar amb ell davant la impossibilitat d’incorporar un nou davanter. Perquè Suárez calcula que, si no se’n va, difícilment el Barça podrà contractar Memphis Depay, de l’Olympique de Lió. A més, la seva família té lligams molt profunds amb Barcelona (i amb Leo Messi) i estaria contenta de no haver de canviar de ciutat. Per tot plegat juga a esperar que el temps vagi al seu favor. Altra cosa seria, en cas que finalment s’acabés quedant, encaixar la reacció de l’afició, que s’esperava una revolució després del 2-8 a Lisboa i de moment veu com la majoria dels titulars de la desfeta conserven la taquilla a la ciutat esportiva. Per ara, l’únic que l’ha buidat és Vidal.

Més enllà del serial en què s’ha convertit el futur de Suárez, hi ha més carpetes obertes en l’apartat de sortides, però cap d’elles evoluciona a la velocitat que desitjaria la direcció esportiva del Barça. Només la situació de Rafinha Alcántara, un altre dels que ni tan sols es van canviar per jugar dissabte contra el Nàstic, pot patir canvis aquesta setmana, amb el Celta de Vigo i el Leeds com a principals pretendents. Menys moviment hi ha amb Samuel Umtiti. Trobar destinació per al defensa francès és una difícil missió perquè cobra molt, juga poc (segueix de baixa) i té contracte fins al 2023. Això sí, com a mínim ja ha superat el coronavirus, igual que Miralem Pjanic, que serà presentat avui en una roda de premsa telemàtica.

Els joves, encara sense dorsal

Mentrestant, a menys de dues setmanes per al començament de la temporada oficial, el Barça encara no ha repartit dorsal del primer equip a Ansu Fati, Riqui Puig, Araujo i Pedri. Els tres primers estan pendents de renovar el seu contracte, entren als plans de Koeman i ja no trepitjaran el filial, però no acaben d’entendre per què encara no tenen número assignat com sí que el té Trincão (17). De moment, fins a nova ordre, continuaran lluint respectivament el 31, el 28 i el 33. Per la seva banda, Pedri va debutar amb el 27 a l’esquena, un dorsal provisional que podria deixar a l’aire la seva continuïtat i alimentar la possibilitat d’anar cedit per tenir més minuts. Al canari encara no li han comunicat formalment que continuarà al primer equip, però fonts blaugranes apunten que “tret que hi hagi una sorpresa” formarà part de la primera plantilla tot i estar en edat juvenil. L’ex del Las Palmas va ser dels més destacats en el partit contra el Nàstic i espera seguir convencent els tècnics demà en el segon test de pretemporada contra el Girona.