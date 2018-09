Luis Suárez es penedeix de no haver rotat més el curs passat

Luis Suárez va lamentar en una entrevista al 'Tu Diràs' de RAC1 no haver descansat més de cara a preparar amb millors condicions l'eliminatòria contra el Roma del curs passat. "Em penedeixo molt d’haver jugat el partit del curs passat contra el Leganés a casa. Teníem molts punts d’avantatge i en pocs dies jugàvem a Roma. Vaig jugar tot el partit i vaig arribar desgastat. L’entrenador va veure petits detalls que ajudaran a regular millor la plantilla". L'uruguaià ha reconegut que "és molt difícil de guanyar la Champions", i que no ho pot fer un sol jugador. "Encara que el Leo tingui un gran dia, cal que siguem un equip compacte. El Leo mereix guanyar moltes més Champions de les que té. Tenim un gran equip i entrenador com per guanyar més Champions", ha afegit.

Sobre Messi, ha explicat que "sempre ha assumit el rol de protagonista, de capità, de líder, té moltes ganes d’aixecar copes". L'atacant blaugrana també ha parlat de la possibilitat de retirar-se al Barça: "És difícil i complicat. Xavi i Iniesta, que són història del club, no van poder acabar les seves carreres aquí. El dia que no estigui capacitat d’estar al nivell aquí faria un pas al costat, encara que el desig de qualsevol jugador seria retirar-se al Barça".

Pel que fa al seu estat de forma, l'uruguaià reconeix que fins i tot el seu fill se sorprèn quan llegeix que el seu pare no està físicament a punt: "Em preocupa per què no marco. És cert que un davanter conviu amb el gol. M’enfado amb mi mateix quan no rendeixo per l'equip, quan sento que no estic bé. Errar els gols pot passar, et molesta quan et diuen que estàs fora de forma. És obvi pensar que estaria lent amb quatre entrenaments quan vam jugar contra el Sevilla. Després, contra l'Alabès, Valladolid i els altres ja et vas sentint millor. Els gols són el que menys interessa, encara que són la meva obligació".

L'uruguaià adverteix que, malgrat la sortida de Cristiano Ronaldo, el Madrid segueix sent un conjunt a respectar: "El Madrid està per sobre de l’individual. Té grans jugadors, i un nou entrenador que sempre genera ambicions, cal anar en compte tot i no tenir Cristiano. D'altra banda, també té bones paraules per a Munir: "Està més madur, centrat, més treballador de quan va marxar. L’Alabès li ha anat molt bé, li pot donar molt al màxim. Ha de seguir mirant i aprenent, i aprofitar els minuts. Té una bona oportunitat".