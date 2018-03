El Tribunal Superior de Justícia de Madrid confirma la prohibició d'exhibir estelades a la final de Copa del 2016

El Tribunal de Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha confirmat la decisió d'un jutjat madrileny de no admetre a tràmit un recurs del Barça contra la prohibició d'exhibir estelades a la final de la Copa del Rei de futbol del 2016.

En una sentència els jutges estableixen que el club no té legitimitat per recórrer la decisió de la Delegació del Govern a Madrid perquè els seus estatuts no recullen la defensa del dret als seus socis a portar banderes de determinades tendències polítiques. Els jutges entenen que el Barça és "una associació esportiva catalana de naturalesa privada, de persones físiques sense ànim de lucre", i que les finalitats del club són "el foment, la pràctica, la difusió i l'exhibició del futbol i altres esports i, complementàriament, la promoció i participació en les activitats socials, solidàries, culturals, artístiques, científiques i recreatives convenients i necessàries per mantenir la representativitat i la projecció del club".

El TSJM confirma la decisió del jutjat del contenciós administratiu número 15 de Madrid de no admetre a tràmit el recurs plantejat pel Barça contra la resolució verbal de la Delegació del Govern. La resolució impedia la introducció i exhibició de banderes estelades durant la final de la Copa del Rei que va enfrontar el diumenge 22 de maig del 2016 a l'estadi Vicente Calderón de Madrid el Barça i el Sevilla, que el club català va recórrer en considerar que vulnerava el dret fonamental a la llibertat d'expressió dels seus socis.

La sentència afirma que "com es veu, estatutàriament el club no defensa el dret dels seus socis a portar banderes de determinades tendències polítiques" i, fins i tot, "la defensa a la llibertat d'expressió d'alguns d'ells suposaria un incompliment de la finalitat per a la qual va ser constituït".