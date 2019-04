Últim test per a Dembélé abans de viatjar a Old Trafford

Després d’una jornada de descans, el primer equip del Barça torna a la feina a la Ciutat Esportiva amb la mirada posada a la Champions. Serà la penúltima sessió abans del duel contra el Manchester United -l’última serà demà directament a l’estadi dels red devils - i la que servirà per conèixer l’estat d’Ousmane Dembélé, que està al tram final de la recuperació i és el gran dubte per al partit de dimecres a Old Trafford.

L’extrem francès es va lesionar a la tornada dels vuitens de final contra l’Olympique de Lió. Un trencament muscular a la cuixa esquerra que l’ha fet estar sense jugar durant gairebé quatre setmanes. Des del Barça insisteixen que Dembélé està “complint els terminis” de recuperació, però no s’aventuren a assegurar si podrà estar disponible per jugar l’anada de quarts de la Champions a Manchester.

Des de la Ciutat Esportiva es respira un ambient d’optimisme i, a la vegada, de prudència, per l’historial de lesions de Dembélé. “No correrem cap risc”, deia el tècnic, Ernesto Valverde, quan es preguntava per l’extrem francès. Independentment de com vagi la sessió d’avui, no es descarta un escenari en què Dembélé entri a la convocatòria sense tenir encara l’alta mèdica, i que els metges valorin a Manchester si pot jugar o no.

Després de l’entrenament, Valverde donarà la llista de convocats. L’equip viatja demà al matí cap a Manchester i s’entrena a la tarda a l’estadi d’Old Trafford.