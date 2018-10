Valverde: "Pensava que tindria superpoders, però estic igual"

"Estic una mica decebut, em pensava que tindria superpoders i aquestes coses, però estic igual", ha dit Ernesto Valverde. El tècnic del Barça ha recorregut a la ironia per explicar els seus sentiments després del 5-1 al clàssic. Un resultat que l'ha reforçat com a entrenador.

"Estic exactament igual que fa una setmana i que l'anterior. Estic més content peqruè la gent està més contenta i més calmada. Quan hi ha eufòria cal intentar tenir els peus a terra i que ningú se surti del guió", afegia el Txingurri.

A la prèvia del partit contra la Cultural Leonesa, dels setzens de final de la Copa, el tècnic gairebé no ha hagut de respondre preguntes sobre l'equip de Lleó. Una d'elles, però, ha servit per desvelar que Jasper Cillessen "jugarà" el partit. El porter suplent de Ter Stegen no es va poder entrenar dilluns per una gastroenteritis. "Va passar un mal dia. El veig bé, està perfectament recuperat", aclaria.

Sobre l'enrenou al Reial Madrid, Valverde ha mantingut el guió dels últims dies. "No tinc res a dir. Només que a mi no m'agrada que destitueixin entrenadors. El Madrid és el Madrid. És perillós, un candidat a guanyar-ho tot, com també ho som nosaltres".