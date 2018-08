"El Barça sempre ha de fer una aposta pels jugadors del planter": Valverde i Pesic analitzen el paper dels joves

El Barça ha aprofitat els mitjans oficials del club per donar volada a les opinions d'Ernesto Valverde i Svetislav Pesic sobre la importància d'apostar per jugadors joves.

"El Barça sempre ha de fer una aposta ferma pels jugadors del planter. De vegades hi ha gent que diu: «Agafem gent de baix i la posem al primer equip i ja tot funcionarà». Però això no sempre és tan senzill. Primer, perquè hi ha una exigència implícita, i després, perquè hi ha una gran competència al primer equip. És veritat que cal afavorir això, perquè hi ha coses que tenen els jugadors del planter que no tenen els de fora", diu Valverde, que és el protagonista de la revista 'Barça'.

"Al final tot depèn d’ells més que de ningú altre. Pot dependre de l’entrenador, de si li dona una oportunitat més o no... Jo desitjo que surtin jugadors joves que vinguin aquí i que es vulguin menjar el camp, que marquin un munt de gols o que es barallin perquè no ens els marquin... Perquè això al final et garanteix que el club i l’equip tenen una identitat", opina el tècnic de l'equip de futbol. "Veig bons jugadors al Barça B, amb ambició, i tinc molta il·lusió amb el que veig", afegeix.

Tot i que el Barça Lassa de bàsquet començarà la temporada sense cap jugador format al planter amb fitxa del primer equip, Svetislav Pesic també posa l'accent en joves com Aleix Font, Atou Diagne, Sergi Martínez i Pol Figueras. "Tindrem especial atenció amb aquests joves jugadors del Barça B. Serà una temporada molt important per a ells perquè jo el curs passat no vaig tenir la oportunitat de dedicar-m’hi tot el que hagués volgut. Vull saber exactament quin potencial tenen per ser jugadors del primer equip", diu.