Valverde: "Messi veu coses que els altres no veiem"

Ernesto Valverde i el seu Barça ja tenen els tres primers punts de la Lliga. L'entrenador ha analitzat la victòria contra l'Alabès (3-0), treballada: "La paciència marxa quan et queda menys temps per reaccionar. El d'avui ha estat un partit amb un rival que ha treballat molt bé en defensa. No ens deixaven superar la primera línia. El nostre desgast ha estat menor i això ens ha afavorit. Hem anat millorant amb el partit. Que el rival t'esperi a camp propi no t'ajuda a combinar bé. Tens molts metres lluny de la porteria. Ens ha costat agafar el ritme per moure la pilota d'un costat a l'altre. Seguirem millorant encara més", ha apuntat.

L'entrenador ha parlat del canvi de Nélson Semedo per Coutinho al descans. La modificació ha fet que Sergi Roberto acabés al lateral, i el brasiler fes d'interior: "Eren les dues possibilitats que tenia. La de Coutinho era una opció per començar d'inici, però no volia fer un equip amb tants jugadors que s'havien reincorporat tard durant la pretemporada. El mig del camp és la posició natural de Sergi Roberto. Si haguéssim fet gol durant la primera meitat podríem haver seguit amb aquest pla, però necessitàvem un jugador que es mogués entre zones", ha comentat.

Valverde ha elogiat a Leo Messi, una vegada més: "Sí que hi ha marge per a la sorpresa. Jo no sabia com tiraria la falta del gol. Ni la primera, que ha acabat al pal. Messi veu coses que els altres no veiem. Quan toca la pilota t'has d'esperar el millor. És un geni, què hi farem. És una sort poder viure el futbol en la seva època", ha apuntat.

El tècnic està satisfet amb el capità de l'equip i la resta de la plantilla: "Estic content amb els jugadors, especialment amb els que ja estaven a la plantilla. Entenen millor els mecanismes de joc, però els necessitem a tots. La temporada és molt llarga. Ja hem de fer una llista, uns canvis. Tots els futbolistes tindran minuts", ha dit, fent referència a Dembélé: "El gol arriba si tens oportunitats. Els davanters tenen problemes quan no juguen minuts. Dembélé ha buscat la porteria. No ha tingut encert, però ho ha intentat", ha comentat.