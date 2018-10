Valverde: "Està clar que ens afecta la baixa de Messi, però tenim recursos suficients"

Després del triomf del Barça contra el Sevilla (4-2), el tècnic blaugrana Ernesto Valverde ha valorat el partit i la lesió de Leo Messi. "Està clar que la baixa de Messi és una baixa sensible. Tots sabem qui és més Messi i tot el que ens dona. Però hem de ser forts i afrontar que no el podrem tenir. Tenim recursos suficients", ha valorat. Valverde ha recordat que ja hi han hagut partits en què Messi no ha jugat o que no ha sortit d'inici i que l'equip ha seguit "mantenint l'estil". "Farem una passa endavant entre tots. No espero que hi hagi un canvi molt brusc en la idea de joc malgrat la seva absència", ha dit el Txingurri.

El tècnic basc també ha valorat la mala ratxa del Madrid abans del clàssic: "En qualsevol cas, esperem al millor Madrid. Però abans hem de jugar contra l'Inter de Milà a la Lliga de Campions. Ja tindrem temps de parlar del Madrid. De totes maneres, un clàssic és un partit especial, on poc importa la situació a la taula". Valverde també ha valorat la tercera titularitat seguida d'Arthur: "Ens ajuda a mantenir la possessió i el joc. Et dona aquella tranquil·litat que li pots passar la pilota i saps que no la perdrà. Estem contents, és un jugador jove que vol aprendre. El seu rendiment és molt bo".

El basc també ha destacat la gran actuació de Ter Stegen: "Al primer gol del Sevilla hem tingut mala sort perquè Lenglet desvia la pilota. En tot cas, és una gran sort tenir un porter com ell". Valverde també ha parlat de Dembélé i ha donat la mateixa resposta de sempre: "És un jugador amb molta talent i molt marge de millora". Respecte el seu marge anímic i si està una mica desconnectat dels seus companys, Valverde s'ha limitat a dir: "Suposo que estarà content per l'equip, hem guanyat".

Per últim, Ernesto Valverde també ha defensat a Suárez: "A Wembley, Suárez va donar dues assistències sense tocar la pilota. Els davanters poden estar més encertats o menys, però el seu treball és inqüestionable. Quan entrenava altres equips i jugava contra el Barça pensava que tant de bo el canviessin per no haver de jugar contra ell".