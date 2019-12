L’aparador italià de Rakitic i Arturo Vidal

El Barça visita aquest dirmats a la nit l’Inter de Milà a l’estadi Giuseppe Meazza (21 h, Movistar Liga de Campeones) en un duel intranscendent per al conjunt blaugrana, però intens pel que fa a les reunions de l’àrea esportiva. El secretari tècnic Éric Abidal i el seu adjunt, el lleidatà Ramon Planes, van presenciar divendres passat l’Inter-Roma i van aprofitar la seva estada a Milà per agendar diverses reunions de feina pensant ja en el mercat d’hivern. Els blaugranes arriben al partit amb una convocatòria sense Leo Messi i amb sis futbolistes del planter, ja que aquesta nit no es juguen absolutament res més enllà de l’honor. No és el cas del conjunt italià, que està segon empatat a 7 punts amb el Borussia Dortmund. Els alemanys reben l’Slavia de Praga (21 h). En clau blaugrana, però, més enllà del marcador que es dibuixi al feu interista, el focus estarà més posat als despatxos que no pas al que pugui passar a la gespa.

L’alta nòmina de migcampistes del Barça, sumada a la voluntat de reduir progressivament la massa salarial i les obligacions pressupostàries fixades pels dirigents de quadrar comptes amb la venta de jugadors, fan que futbolistes com Ivan Rakitic o Arturo Vidal estiguin en l’aparador i, sobretot, han sigut clubs italians com l’Inter o el Juventus els que han mostrat el seu interès. “Si no juguen tant és perquè, com el nostre entrenador ja ha explicat, tenim molts jugadors al mig del camp. No he d’entrar a valorar com jugarien en d’altres equips, però ens complau que jugadors del nostre equip s’associïn amb clubs tant importants com l’Inter o la Juve, perquè això vol dir que tenim un gran equip”, ha dit el vicepresident Jordi Cardoner en una entrevista recent al diari italià Tuttosport.

L’Inter està interessat en Arturo Vidal. Malgrat que des del club blaugrana no se li ha penjant explícitament l’etiqueta de transferible com a Rakitic, una bona oferta podria obrir les portes de sortida al migcampista xilè. “No m’he plantejat ni ningú m’ha platejat la sortida d’Arturo Vidal, bàsicament perquè el mercat d’hivern encara no està obert. No tinc constància que el club s’hagi reunit amb l’Inter per negociar la seva sortida”, ha afirmat aquest dimarts Ernesto Valverde, quan li han preguntat per la qüestió.

Vidal va afirmar en una entrevista a TV3 que no descartava la seva sortida si no tenia el "protagonisme desitjat"

Fa només uns dies va ser el futbolista xilè qui va plantejar la seva possible sortida del Barça en una entrevista a TV3, afirmant que “si al desembre o al final de la temporada” no se “sentia important” hauria de buscar “altres horitzons”. El xilè és un comodí habitual en els canvis de Valverde, però fins ara només ha sigut titular en tres partits de Lliga en 16 jornades i en un duel de Champions de cinc disputats. Vidal ja sap què és treballar sota les ordres d’Antonio Conte, perquè tots dos van coincidir a la Juve.

Rakitic també estarà en l’aparador aquest mercat d’hivern i la seva sortida, com la de Vidal, estarà supeditada a una oferta econòmica que s’adigui a les intencions de la tresoreria blaugrana. El croat és un futbolista que es considera amortitzat pels dirigents del club i que, amb l’esforç econòmic que va suposar el fitxatge de De Jong (75 milions d’euros més 11 milions en variables per la incorporació de l’holandès), ja es va intentar traspassar a l’estiu. La seva sortida dependrà de si el Barça rep una oferta convincent, que s’hauria de situar en una xifra entre els 30 i els 40 milions d’euros. A hores d’ara, el club no ha rebut cap oferta que s’aproximi a la quantitat desitjada.

Mentrestant, Rakitic ha recuperat el seu protagonisme en l’onze –ha encadenat tres titularitats seguides per primer cop aquest curs: Borussia Dortmund, Atlètic de Madrid i Mallorca, coincidint en la millora del joc de l’equip– i Valverde ha canviat el seu discurs sec i distant del principi de la temporada per elogis cap al croat, definint-lo com un futbolista “segur en molts aspectes i de garanties”.

El Barça no perd de vista Lautaro

A banda dels noms de Rakitic i d’Arturo Vidal, el del davanter interista Lautaro Martínez és una de les altres figures protagonistes d’aquesta nit. Els agents dels futbolista italià són a Milà sota el pretext de veure el partit contra el Barça, però Lautaro és un dels futbolistes que la secretaria tècnica del club segueix amb interès en la cerca per trobar un relleu a Luis Suárez. El jove davanter de l’Inter (22 anys), fitxat pels italians al Racing Club de Avellaneda a canvi de 25 milions d’euros, és un dels atacants més en forma de la Lliga italiana, on suma 8 gols en 15 partits.

“És un jugador que està fent una gran campanya a l’Inter. És ràpid i potent. Ja ens va fer un gol al Camp Nou, anant a l’espai i utilitzant la força. És una mica diferent de Luis Suárez, però al final són dos davanters nats que sempre estan a prop del gol”, ha afirmat Valverde sobre Lautaro.